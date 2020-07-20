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Koronavirüse yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, karantinada bulunduğu başkent Brasilia'daki Başkanlık Sarayı önünde, destekçileriyle bir araya geldi.

Destekçileriyle sarayın önünde bulunan havuz sebebiyle sosyal mesafeyi korumak zorunda kalan Bolsonaro, mahkeme tarafından takmaya zorlandığını maskesini çıkararak insanlarla konuştu.

Sıtma ilacı olan hidroksiklorokin ilacını havaya kaldıran Bolsonaro, ilacın kendisini iyileştirdiğini de savundu. Bolsonaro, “Salgın talihsizlikti ancak üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.

7 TEMMUZ'DA KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Koronavirüs salgınını hafife almakla eleştirilen Bolsonaro, 7 Temmuz'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Bolsonaro "Şimdilik sadece hafif ateşim var" ifadelerini kullanmıştı. Bolsonaro'nun 15 Temmuz'da yaptırdığı Kovid-19 testi de pozitif çıkmıştı.

Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmasının ardından açıklamada bulunan Bolsonaro "Şimdilik sadece hafif ateşim var" ifadelerini kullanmıştı.

Bolsonaro, sağlığının iyi olduğunu belirtti ve virüsün başkalarına yayılmaması için gerekli önlemleri aldığını söylemişti.

Bolsonaro, hidroksiklorokin ilacını kullandığını belirterek, "Şu an gayet iyiyim, ateşim düştü, virüsü başkalarına bulaştırmamak için gereken önlemleri alıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, Bolsonaro'nun 15 Temmuz'da yaptırdığı Kovid-19 testi de pozitif çıkmıştı.