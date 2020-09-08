Koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve hastanede tedavi gören eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.
Geçtiğimiz 2 Eylül'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuç veren eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin hastanede tedavisi sürüyor. Berlusconi'nin özel doktoru Alberto Zangrillo, 3 Eylül'de tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 83 yaşındaki politikacının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Doktor Zangrillo, korona virüs kaynaklı zatürre teşhisi nedeniyle Milano'daki San Rafaele Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Berlusconi'nin klinik tablosunun istikrarlı bir şekilde iyiye gittiğini duyurdu.
Forza Italia Partisi liderine yaz aylarını geçirdiği Sardunya Adası dönüşünde kontrol amaçlı test uygulanmış ve test sonucu pozitif sonuç vermişti. Berlusconi'nin 30 yaşındaki sevgilisi Marta Fascina, 31 yaşındaki oğlu Luigi, 36 yaşındaki kızı Barbara ve 54 yaşındaki kızı Marina'nın da korona virüs testleri pozitif çıktı.
İTALYA'DA SON DURUM
İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre ülkede bin 370 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 280 bin 153'e yükseldi.
Bakanlık son 24 saat içinde 10 kişinin de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece salgın nedeniyle toplam can kaybı sayısı 35 bin 563'e ulaştı.
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