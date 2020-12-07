Kovid-19'a karşı uygulanacak aşılar Avro Bölgesi'nde yatırımcı güvenini yükseltti

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, kasımda eksi 10 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 7,3 puanlık artışla eksi 2,7 puana yükseldi. Beklenti, endeksin eksi 8,3 puana düşmesi yönündeydi.
Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de aşının ekonomik büyümeyi destekleyeceği ümidiyle 15,3 puandan 29,3 puana çıkarak Nisan 2015’ten beri en yüksek seviyeye yükseldi. Mevcut durum endeksi de eksi 32,3 puandan eksi 30,3 puana yükseldi.
Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19’a karşı geliştirilen ve piyasaya sürülecek en az üç aşının yatırımcıların küresel ekonomiye yönelik beklentilerini artırdığını belirterek, korona krizinin aşıyla aniden sona erebileceğine işaret etti.
Aşının uygulanmasının ekonomik büyümeyi destekleyeceğini ifade eden Hussy, ABD’de Joe Biden’in seçim zaferinin yatırımcıların küresel ticarette çatışmaların son bulmasına yönelik beklentisini artırdığını kaydetti.
Yatırımcı güveni anketi, 3-5 Aralık'ta, 1 bin 112 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.
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