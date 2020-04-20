Kovid-19'a karşı köyün sokaklarını termal suyla yıkıyorlar - KÜTAHYA

AA

Köy muhtarı Ömer Altın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tehdidi başladığından beri sokakların temizlenmesinde, köy yakınındaki termal su kaynağından temin ettikleri 51 derece sıcaklığa sahip sıcak suyu kullandıklarını söyledi.Kaplıca suyu ile temizliğin normal suya göre daha iyi olacağına inandığını belirten Altın, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde halkımıza daha temiz bir ortam sağlamak amacıyla başlattığımız temizlik çalışmalarında köy gençleri ve cami imamı ile birlikte sokakları ot ve çöplerden temizledik. Daha sonra tankere doldurduğumuz 51 derece sıcaklıktaki termal kaynak suyu ile köyümüzün cadde ve sokaklarını yıkadık."Altın, Kovid-19 tehdidi kalkıncaya kadar köyün sokaklarını kaplıca suyuyla yıkamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.