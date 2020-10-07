Kovid-19'a karşı Bulgaristan'ın geliştirdiği aşı adayı yıl sonuna kadar hazır olacak

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BAN’a bağlı Mikrobiyoloji Enstitüsünden Doç. Penka Petrova, basına yaptığı açıklamada, Paris’teki Louis Pasteur Enstitüsü ve Bulgaristan’da Bilimsel Araştırmalar Fonunun maddi desteği sayesinde yerel aşı adayının test aşamalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Petrova, “Etkin bir aşının çıkmasını beklerken insanların bu dönemde alabilecekleri D, C ve E vitamin takviyesinin yanı sıra, yemek rejimini değiştirerek selenyum içeren buğday, beyaz yulaf, çavdar ve deniz ürünleri gibi gıdalara yönelmeleri tavsiye ediliyor.” dedi.

Bu arada Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 436 ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu. Nüfusu 7 milyonun altında olan ülkede toplam vaka sayısı 22 bin 306’ya ulaştı. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısı ise 971’e çıktı.

Salgının başından bu yana ülkede toplam 862 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.