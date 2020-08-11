Kovid-19'a karşı atlardan elde edilen antiserum üretiminde sona gelindi (1) - ADIYAMAN

AA

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kovid-19'lu hastalardan alınan numuneler ile gerçekleştirilen çalışma, VETAL şirketinin BSL-3 laboratuvarında yürütülüyor.Hastalardan alınan virüsler önce laboratuvar ortamında inaktive ediliyor, daha sonra çiftlikteki çalışma grubunda hastalıksız atlara enjekte ediliyor. Bu atlardan alınan plazmadan da antikor elde ediliyor.ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AA muhabirine, Kovid-19'la mücadelede Türkiye'de önemli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.Kendilerinin de VETAL şirketi ve TUBİTAK ile ortak bir çalışma ortaya koyduklarını kaydeden Turgut, şöyle devam etti:"Bu çalışmaya 1 Nisan'da başladık. Şu anda çalışmamızın sonuna yaklaştık. TUBİTAK'a önce bir proje verdik. Bu çalışmamız aşı çalışmasına benzer bir çalışma ancak bizim çalışmamızın aşı çalışmalarından farkı beşeri antiserum olmasıdır. Şu anda hayvanlarda test aşamasına geldik. TUBİTAK ve Sağlık Bakanlığı ile sürekli iletişim halindeyiz. Elimizde yaklaşık 7 bin hastaya yetecek kadar antiserum toplanmış durumda. Ancak testlerin tamamı bitmedi."- "Atlardan 6 hafta sonra antikor elde edilmeye başlandı"VETAL firmasının çok büyük bir tesisi olduğunu ifade eden Turgut, şöyle konuştu:"Bu çalışma için tıpkı yılan ve akrep serumlarının üretim yöntemlerine benzer bir şekilde biz de virüsü kullanarak antiviral bir serum üretebilir miyiz diye yola çıktık. Çalışmada inaktive ettiğimiz virüsün atlara enjeksiyonundan yaklaşık 6 hafta sonra antikorlar elde edilmeye başlandı. Çalışmadaki atlarımız İngiliz ve Arap ırkıdır. Ayrıca bu atlar herhangi bir hastalığı olmayan atlardır."- "Çalışmamızı dünya standartlarına uygun yürütüyoruz""Çalışmamız dünyada atlarda yapılan ilk çalışma niteliğindedir." diyen Turgut, kendi koordinesinde 13 kişilik bir ekibin görev yaptığını ifade etti.Turgut, "Yakın zamanda ABD'de bir çalışma başlatıldığı görülmüştür. Çalışmamızı dünya standartlarına uygun yürütüyoruz. Bütün testler bittiğinde ve onay verildiğinde biz bu serumları hasta olan insanlara kullanabileceğiz. Özellikle yoğun bakımdaki kişilere kullanabileceğiz. Dozlamaları da yaptık. Beşeri antiseruma isim de bulduk. 'Kovidsera' adını verdik ve ürünün isim patentini de aldık." diye konuştu.