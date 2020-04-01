Kovid-19'a karşı akciğerin kapasitesini 10 dakikalık egzersizlerle artırın

AA

Uzmanlar tarafından akciğer kapasitesinin artırılması için günlük yaşamda sıkça önerilen solunum egzersizleri, Kovid-19 ile mücadelede de tedavi ve sonrası dönemde akciğerin rehabilitasyonu için önem kazanıyor.

Uygulama kolaylığı sayesinde özellikli mekan gerektirmeyen ve yüksek etkileriyle yaşam kalitesini artıran solunum egzersizlerinin bazıları, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanan video ile vatandaşların dikkatine sunuldu.

Videoda, "büzük dudak solunumu", "diyafram solunum" ile "kontrollü öksürük" egzersizleri uzman fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimlerince uygulamalı olarak anlatılırken, bu hareketlerin günde 2-3 kez, 5-10 dakika yapılması öneriliyor.

Egzersizler, kronik akciğer hastalığı olan bireyler başta olmak üzere tüm vatandaşlar tarafından masa başından dahi kolayca uygulanabiliyor.

- Bu egzersizlerle akciğerin kapasitesi kolaylıkla artırılabilir

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan SBÜ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kadriye Çetinkaya Öneş, solunum rehabilitasyonunun solunum sıkıntısı olan hastalarda iyileşme hızını önemli derecede artırdığını belirterek, bu egzersizlerin hayati önemi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Öneş, "Özellikle tüm dünyayı sarmış olan Kovid-19 ile karşılaşma durumunda akciğer kapasitesini artırmak hayati önem taşımaktadır. Solunum egzersizleri akciğerlerimizi tam kapasite ile çalışmasında çok ciddi fayda sağlar. Akciğerlerimize karşılaştığı hastalıklara karşı daha uzun süre dayanma gücü verir. Kovid-19 ile karşılaşmış bir hastanın solunum sıkıntısı yaşayabildiğini biliyoruz. Akciğerlerimizi tam kapasite çalıştırırsak bu virüs ile karşılaştığımızda dayanıklılığımız artacaktır. Solunum egzersizleri hem Kovid-19 ile karşılaşmış olan hastalarda hem de hastalığı geçirmiş olan kişilerde akciğerlerin eski sağlığına kavuşmasında önemli rol oynayacaktır." diye konuştu.

Solunum egzersizlerinin hastalık süresini azaltmada da yardımcı olacağını dile getiren Öneş, şu bilgileri verdi:

"Solunum problemi olan bireylerde uygulanan solunum rehabilitasyonu solunum sıkıntısını azaltır. Kişinin yaşam kalitesine ciddi katkı sağlar. Solunum sıkıntısını azaltmaya yönelik yapılan egzersizler kişinin mümkün olduğunca rahat nefes almasını sağlayarak tüm hücrelerin, sistemlerin oksijenlenmesini artırır. Böylece vücudumuzdaki tüm sistemler optimal güç ve kapasitede çalışır. Hastalık geçirildi kurtulduk, akciğer kapasitesinin azaldığından bahsediliyor. Maalesef bazı hastalarda yaşlılarda akciğer kapasitesi azalıyor. Yine orada rehabilitasyonun devreye girmesi çok önemli. Hem hazırlık aşamasında hem hastalık döneminde hem hastalık sonrasında solunum egzersizlerini uygulamalıyız. Aslında pek çok çeşit solunum egzersizleri var. Solunum egzersizleri solunum sıkıntımızı azaltıyor. Sağlıklı insanlar bile tüm akciğer kapasitesini kullanmaz. Bu bize tüm akciğerleri havayla doldurmamızı sağlıyor. Solunum egzersizleri yoğun bakımdaki hastalarda da uygulanabilir ve oksijen satürasyonunun artmasında mutlaka faydası olacaktır."

Prof. Dr. Kadriye Çetinkaya Öneş, Kovid-19 ile mücadelede panik yapılmamasının önemli olduğunu ancak maksimum seviyede tedbirlerin uygulanması gerektiğini belirterek, "Her birimizi kendi karantinamızı uygulayabiliriz. Bu önemlere de dikkat etmemiz lazım." diye konuştu.