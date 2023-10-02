Kovanların bakımında canından oldu

Bahçesindeki kovanların bakımını yaparken canından oldu
Bolu'da, bahçesinde bulunan arı kovalarının bakımını yapan Mustafa Karakaya, arıların sokması üzerine fenalaştı. Karakaya, sağlık ekipleri yoldayken hayatını kaybetti
Bolu'da, bahçesindeki arı kovalarının bakımını yapan Mustafa Karakaya (45), arı sokması sonucu yaşamını yitirdi.
Doğancı köyünde meydana gelen olayda Mustafa Karakaya, dün öğlen saatlerinde evinin bahçesinde bulunan arı kovanlarının bakımını yapmak üzere bahçeye gitti. Bakım esnasında bal arılarının şah damarına yakın bölgeden 3-4 defa sokması sonucu fenalaşan Karakaya evine koştu.
Mustafa Karakaya durumu eşine anlatarak sağlık ekiplerinden yardım istemesini söyledi. Arıya alerjisi olduğu öğrenilen Mustafa Karakaya, sağlık ekipleri olay yerine ulaşamadan hayatını kaybetti.