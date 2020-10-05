Kovan filmi, doğaya ve kendi toprağına dönmek isteyenleri cesaretlendirdi

AA

Avrupa prömiyerini Zürih'te yapan Kovan, daha sonra Madrid'deki Imagine India Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu.

AA muhabirine konuşan yönetmen Kaftan, geçen kasım ayında Los Angeles'daki Hollywood Türk filmleri festivalinde gösterilen Kovan'ın Avrupa'da da izleyicilerle bir araya geldiğini ve çok iyi eleştiriler aldığını söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı iptal edilen festivallerle dayanışma için Zürih'teki festivalde özel bir bölüm kurulduğunu aktaran Kaftan, Almanya'daki Freiburg festivalinin de buraya Kovan'ı gönderdiğini anlattı.

Kovan'ın değişik kesimlerden aldığı yorumlardan mutluluk duyduğunu dile getiren Kaftan, "Freiburg Festival Direktörü Thierry Jobin, basit bir çatışmayı ve ikilemi anlatmasından Kovan'ı Clint Eastwood filmlerine benzetti. 'Basiti anlatmak çok zordur.' diyen Jobin'in Kovan'ın bunu başardığını söylemesi benim için çıtayı çok yükselten bir ifade olsa da tabii ki hoşuma gitti." şeklinde konuştu.

- Kovan, sinemaseverlere farklı açılardan cesaret verdi

Türk yönetmen, Kaliforniya'daki izleyicilerin "Herkes şehirleri bırakıp doğaya dönmek istiyor ama bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Kovan bu anlamda bize cesaret veren bir film oldu." dediğini aktardı.

Filmin, arafta kalan diaspora Türklerinin durumunu ele alışından etkilenenler de olduğunu dile getiren Kaftan "Zürih'teki gösterime gelen Türklerin bir kısmının kendilerinin durumuyla da bağ kurduklarını gördüm. 'Bizler aslında Türkiye'ye, kendi toprağımıza, köyümüze dönmek istiyoruz ama cesaret edemiyorduk. Bu filmden sonra cesaret aldık.' diyenler oldu. Bu beni çok mutlu etti." dedi.

Kendisinin de benimsediği bir felsefe olan doğum, ölüm ve yeniden doğum kavramlarının hem Kovan'da hem de Kovid-19 ile birlikte günümüzde görüldüğünü belirten Kaftan, şöyle devam etti:

"Pandemiden dolayı festivaller iptal oldu, dünya iptal oldu ama dün İsviçre bugün de İspanya'dayız. Sanat tekrar yeşeriyor. Burada da aslında bizim hayatımızda da olduğu gibi doğum, ölüm ve yeniden doğum var. Çünkü hayatın hep bunlardan oluştuğunu düşünüyorum. Kovan, bir hafta önce de Türkiye'de vizyona girdi. Çok sıcak ilgi ve güzel tepkiler aldık."

- "Macael'de bir turizm patlaması olabilir"

Kovan ile filmin çekildiği Artvin'in Maçahel köyünün de dünyaya tanıtıldığını dile getiren Kaftan, "Filmi izleyenler Maçahel'den inanılmaz etkileniyorlar. Maçahel, dağın tepesinde bir bulutun içinde bulunan, kıvrılan yollardan geçerek varılan bir yer. Onlarca vadi, onlarca viraj var. Filmi izleyenler buranın doğasına hayran oluyor. Bence Maçahel'de bir turizm patlaması olabilir." şeklinde konuştu.

Kovan'ın yurt dışına açılmasının devam edeceğini söyleyen Kaftan, New York'da Chelsea Film Festivali'nde açılış filmi olacağını ardından Almanya, Hong Kong, Norveç, Bangladeş'de festivallerde gösterileceğini ifade etti.

Öte yandan Madrid'deki gösterime Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ile eşi Tomurcuk Erginay da katıldı.

Meryem Uzerli'nin başrol oynadığı Feyyaz Duman, Hakan Karsak ve Burcu Salihoğlu'nun da oyuncu kadrosunda olduğu Kovan, Almanya'dan gelip Artvin'in zorlu doğa şartlarına ve yaşam tarzına ayak uydurmaya çalışan bir kadının yaşadığı ikilemleri anlatıyor.