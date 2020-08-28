Eylem Kaftan'ın yönettiği ilk uzun metrajlı sinema filmi olan 'Kovan', gösterime 25 Eylül'de girecek. Meryem Uzerli,Feyyaz Duman, Hakan Karsak ve Burcu Salihoğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Kovan'ın gişe gelirinin bir kısmı AHBAP iyilik hareketine aktarılacak.

'Kovan', eylülde Ankara Uluslararası Film Festivali'nden sonra Meryem Uzerli'nin 'En İyi Kadın 'Oyuncu' dalında aday gösterildiği Madrid'deki İmagineindia Film Festivali'nde de yarışacak.