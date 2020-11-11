Kovalamacayla yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı - ADANA

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi.Bekçilerin ikazına rağmen bir süre kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu mahallenin ara sokaklarında yakalandı.Şüphelinin üst aramasını yapan bekçiler, 5 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.Polis ekiplerine teslim edilen şüpheli F.T. 100.Yıl Rüştü Bayram Polis Merkezine götürüldü.

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