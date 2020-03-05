Kovalamacayla durdurulan "çalıntı" otomobilden, ihbarda bulunan kişinin oğlu çıktı - ADANA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Durdurulan çalıntı otomobil- Yakalanan sürücü- Polis ekiplerinin otomobilde inceleme yapması

Adana'da kovalamacayla durdurulan "çalıntı" otomobilden, ihbarda bulunan kişinin oğlu çıktıADANA (AA) - Adana'da, polisin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücünün, "çalındı" ihbarında bulunan kişinin oğlu olduğu ortaya çıktı.Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) 01 ABJ 346 plakalı otomobilin "çalıntı" kaydıyla arandığı bilgisi üzerine polis çalışma başlattı.Ekiplerin, "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kaçmaya devam etti.Yaklaşık 3 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanacağını anlayınca otomobili bırakıp koşmaya başlayan sürücü, Yenibaraj Mahallesi'nde ekiplerce gözaltına alındı.Ekipler, isminin Nadir Y. (21) olduğunu belirlediği ehliyetsiz sürücüyü Bağlar Polis Merkezi'ne götürdü.Kozan ilçesinde yaşayan Nadir Y'nin, babasından habersiz şekilde yedek anahtarla otomobili dün gece saatlerinde alıp kaçtığı, babası Abdulkadir Y'nin de polise giderek "otomobilim çalındı" ihbarında bulunduğu öğrenildi.Gözaltındaki Nadir Y'nin işlemleri sürüyor.