'Kovala'nın fragmanı yayınlandı

Erçin Sadıkoğlu'nun senaryosunu kaleme aldığı 'Kovala', içinde yer aldığı reklamcılık sektöründen uzaklaşmak isteyen 'Demir' ile kendi müziğini yapmak isteyen rapçi 'Dağra'nın yollarının kesişmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Başrollerini Dağra Solmaz ile Ozan Akbaba'nın paylaştığı filmde diğer başrolleri Hande Soral, Melis Sezen, Nebil Sayın ve Şahin Eryılmaz paylaştı. Karantina öncesi 17 Nisan'da gösterime girmesi planlanan 'Kovala'nın bu yıl içerisinde izleyiciyle buluşması bekleniyor.