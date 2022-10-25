Kovada Gölü Milli Parkı sonbahar renklerine büründü

Ziyaretçilerine, göl ve orman manzarasının eşsiz görsel şöleni eşliğinde yürüyüş imkanı veren milli parka, fotoğraf tutkunları, kuşbilimciler ve doğaseverler ilgi gösteriyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Sararan yapraklarıyla görsel şölen sunan, birçok bitki ve kuş türüne ev sahipliği yapan Kovada Gölü, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.

Parkın içinde çeşitli yırtıcı hayvanların tahniti ile oluşturulan bir de müze bulunuyor.

Şehir merkezine 62 kilometre uzaklıkta bulunan milli park, bünyesinde 59'u yerli, 26'sı kış, 48'i yaz ve 20'si göçmen olmak üzere 153 su kuşu türünü barındırıyor.

Zengin bir bitki örtüsüne sahip milli park, 6 bin 551 hektar büyüklüğündeki alanıyla ziyaretçilerine orman ekosistemini tanıma fırsatı verirken, sonbahardaki renk cümbüşüyle görsel şölen sunuyor.