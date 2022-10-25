Kovada Gölü Milli Parkı sonbahar renklerine büründü

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Sararan yapraklarıyla görsel şölen sunan, birçok bitki ve kuş türüne ev sahipliği yapan Kovada Gölü, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.
Ziyaretçilerine, göl ve orman manzarasının eşsiz görsel şöleni eşliğinde yürüyüş imkanı veren milli parka, fotoğraf tutkunları, kuşbilimciler ve doğaseverler ilgi gösteriyor.
GÖRSEL ŞÖLEN EŞLİĞİNDE YÜRÜYÜŞ
Şehir merkezine 62 kilometre uzaklıkta bulunan milli park, bünyesinde 59'u yerli, 26'sı kış, 48'i yaz ve 20'si göçmen olmak üzere 153 su kuşu türünü barındırıyor.
Parkın içinde çeşitli yırtıcı hayvanların tahniti ile oluşturulan bir de müze bulunuyor.
SONBAHARDA RENK CÜMBÜŞÜ
Zengin bir bitki örtüsüne sahip milli park, 6 bin 551 hektar büyüklüğündeki alanıyla ziyaretçilerine orman ekosistemini tanıma fırsatı verirken, sonbahardaki renk cümbüşüyle görsel şölen sunuyor.
Havadan görüntülenen Kovada Gölü çevresindeki sedirden Toros göknarına, çitlenbikten akçakesmeye, menengiçten defneye onlarca tür ağacın, gölün gökyüzüne karışan maviliği ile bütünleşmesi güzel görüntü oluşturuyor.
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