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Kourtney Kardashian-Travis Barker çifti çoluk-çocuk balayında!

Kourtney Kardashian-Travis Barker çifti çoluk-çocuk balayına çıktı

Geçtiğimiz hafta dünyaevine giren reality show yıldızı Kourtney Kardashian ile müzisyen Travis Barker, düğün sonrası balayına çıktı. Çiçeği burnunda aşıklara, tatillerinde Kardashian'ın üç çocuğu da eşlik etti

24.05.2022 - 11:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 15 Mayıs'ta Santa Barbara'da dünyaevine giren Kourtney Kardashian-Travis Barker çifti, düğün sonrası ilk yat turunu gerçekleştirdi. Portofino'da gerçekleşen düğünle hayatlarını resmen birleştiren çiçeği burnunda aşıklar, törenin ardından balayına çıktı.

  • Lüks bir yatla Akdeniz'de aşk dolu günler yaşayan ikilinin tatili gazeteciler tarafından adım adım takip edildi.

  • Kardashian ile Barker'a düğün sonrası çıktıkları bu yat gezisinde Kourtney'in Scott Disick ile ilişkisinden dünyaya gelen üç çocuğu da katıldı. Neşeli halleriyle dikkat çeken çift, gün boyu çocuklarıyla ilgilenmeyi de ihmal etmedi.

  • İkili, düğün sonrası çıktıkları bu yat gezisinde sık sık romantik anlar yaşadı. Birbirlerini öpücüklere boğan çift, bir ara kıyafetleriyle kendilerini serin sulara bıraktı. Kardashian, mini elbisesiyle, Barker de eşi gibi pijamasını çıkarmadan denize atladı. Aşıkların çocuklar gibi eğlendiği o anlar objektiflere böyle yansıdı.

  • KUTLAMALAR İTALYA'DA DEVAM ETMİŞTİ

    Çift, düğün kutlamalarına da İtalya'nın Portofino kentindeki 16. yüzyıldan kalma bir kale olan Castello Brown'da devam etmişti. Kardashian ve Barker, düzenledikleri partiye ailelerini ve arkadaşlarını da çağırmıştı. 3 gün 3 gece süren eğlencede, çiftin kendine has kıyafetleri dikkat çekmişti.

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