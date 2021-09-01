"BEN SENİN KARDEŞİN DEĞİLİM!"

Scott Disick, Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın aşk pozlarını Bendjima'ya gönderip, "Kardeş İtalya'nın ortasında bu ne?" diye yazdı. Fakat Disick, karşı taraftan hiç beklemediği bir cevap aldı. Bendjima, Scott Disick'e Kardashian ile ilgili "O mutlu olduğu sürece benim için fark etmez." yanıtını verdi. Younes Bendjima, ayrıca Disick'e "Ben senin kardeşin değilim!" diye karşılık verdi.