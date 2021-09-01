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Kourtney Kardashian'ın eski sevgilileri Scott Disick ve Younes Bendjima birbirine girdi: Ben senin kardeşin değilim! - Magazin haberleri

Kourtney Kardashian'ın eski sevgilileri birbirine girdi!

İtalya'da tatil yapan reality şov yıldızı Kourtney Kardashian ile müzisyen Travis Barker sık sık paparazzilere yakalanıyor. Geçtiğimiz günlerde tekneleriyle denize açılan ikilinin aşk dolu karelerine, Kardashian'ın eski sevgilisi ve çocuklarının babası Scott Disick, tepki gösterdi. Durumu, ünlü yıldızın kendisinden ayrıldıktan sonra birlikte olduğu Younes Bendjima'yla konuşan Disick, hiç beklemediği bir karşılık aldı

01.09.2021 - 10:44 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Kardashian-Jenner kardeşlerin 'en sakin' bireyi olarak gösterilen ve özel hayatanı daha geri planda yaşamayı tercih eden Kourtney Kardashian, uzun yıllardır arkadaş olduğu müzisyen Travis Barker ile şubat ayında aşk yaşamaya başlamıştı.

  • Scott Disick ile çalkantılı ilişkisini bitirdikten sonra Barker'da aradığı mutluluğu bulan Kardashian, şu aralar sevgilisiyle İtalya'da tatil yapıyor.

  • ÇOCUKLARININ BABASINDAN TEPKİ

    Bu esnada sık sık paparazzilere yakalanan Kardashian ile Barker'ın aşk dolu kareleri de basına yansıdı. Geçtiğimiz günlerde tekneleriyle denize açılan çift, romantik anlar yaşarken objektifleye yansımıştı. Ancak Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın bu görüntülerine ünlü yıldızın eski sevgilisi ve üç çocuğunun babası Scott Disick, tepki gösterdi.

  • Televizyon yıldızı Disick, aşklarını gözler önünde dolu dizgin yaşayan ikiliyi eleştirdi. Scott Disick, bunu yaparken de Kourtney Kardashian'ın kendisinden ayrıldıktan sonra birlikte olduğu model Younes Bendjima'yı da olaya dahil etmeye çalıştı. Ancak Bendjima, konuyla ilgili kendisine sosyal medyadan mesaj atan Disick ile konuşmalarını, "Benimle ilgili sahip olduğun enerjiyi herkese açık olarak, özel olarak koru." sözleriyle ifşa etti.

  • "BEN SENİN KARDEŞİN DEĞİLİM!"

    Scott Disick, Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın aşk pozlarını Bendjima'ya gönderip, "Kardeş İtalya'nın ortasında bu ne?" diye yazdı. Fakat Disick, karşı taraftan hiç beklemediği bir cevap aldı. Bendjima, Scott Disick'e Kardashian ile ilgili "O mutlu olduğu sürece benim için fark etmez." yanıtını verdi. Younes Bendjima, ayrıca Disick'e "Ben senin kardeşin değilim!" diye karşılık verdi.

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