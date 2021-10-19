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Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın evlilik kararı eski eşi Shoanna Moakler'ı kızdırdı - Magazin haberleri

Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın evlilik kararı Shoanna Moakler'ı kızdırdı

Eskiye dayalı arkadaşlıklarını geçtiğimiz aylarda aşka dönüştüren reality şov yıldızı Kourtney Kardashian ile Travis Barker, birlikteliklerini taçlandırmaya karar vermişti. Barker'ın evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Kardashian'ın bu cevabı, ünlü müzisyenin eski eşi Shanna Moakler'ı mutlu etmedi

19.10.2021 - 16:23 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Kardashian ailesi bir süredir Kim Kardashian ile Kanye West'in biten ilişkilerinin ardından boşanma süreçleriyle gündemdeyken, ailenin diğer bireylerinden Kourtney ise evlenmeye hazırlanıyor. Kourtney Kardashian (41), bu yılın başından beri aşk yaşadığı sevgilisi Travis Barker (46) ile nikah masasına oturuyor.

  • KUMSALDA ORGANİZASYON

    Blink-182 isimli müzik grubunun davulcusu olarak şöhrete kavuşan Barker'ın geçtiğimiz hafta sonu Kaliforniya'nın Montecito kentinde Kardashian'a evlenme teklifi ettiği ortaya çıkmıştı.

    Travis Baker, kumsalda özel bir dekorasyon yaptırararak, kırmızı güller ve beyaz mumların arasında, Kourtney Kardashian'a evlilik teklifinde bulunmuştu. Reality show yıldızı, sevgilisinin teklifine "Evet" yanıtını vermişti. Çift, o anları sosyal medya hesaplarından yayınlamıştı.

  • Kourtney Kardashian ile Travis Baker, daha sonra aile arasında kutlama yapmak için bir akşam yemeği düzenlemişti. Kim Kardashian, ablasının bu özel gününden kareleri takipçileriyle paylaşmıştı. Kourtney'in tektaşı da paylaşılan fotoğraflar arasındaydı.

  • ESKİ EŞTEN MANİDAR PAYLAŞIM

    Ancak Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın evlilik kararı ünlü müzisyenin eski eşi Shanna Moakler'ı kızdırdı. Instagram hesabından manidar bir paylaşımda bulunan Moakler, "Ruhsal bakım için geçici süre kapalıyız." diye yazdı. Ünlü modelin bu mesajı, eski eşinin Kardashian ile nişanlanmasına duyduğu tepkinin bir ifadesi olarak yorumlandı.

  • "BEN ONA FAZLA GELİYORUM"

    Shoanna Moakler, her ne kadar yollarını ayırmalarının üzerinden epey bir zaman geçmiş olsa da Travis Barker ile Kourtney Kardashian'ın ilişkisini yermek için hiçbir fırsatı kaçırmamıştı. Moakler, geçtiğimiz mayıs ayında People Dergisi'ne verdiği röportajında kendisinin, Barker için "fazla" olduğunu belirtmişti. 46 yaşındaki model, eski eşi ile Kourtney Kardashian'ın durmadan birbirlerine sarılıp öpüşmelerini de "tuhaf" diye nitelendirip alay etmişti.

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