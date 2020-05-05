KOÜ Hastanesinde periton diyaliz hastalarına "online" takip

KOÜ Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Erkan Dervişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 150 periton diyaliz hastaları bulunduğunu belirterek, bunların 50'sinin verilerine tedavi sürecinde online ulaşabildiklerini söyledi.
Onun dışındaki hastaların da uzaktan takibini yaptıklarını ifade eden Dervişoğlu, 50 hastanın diyalizini evlerinde bulunan makineyle gerçekleştirdiğini kaydetti.
Dervişoğlu, makinenin internet bağlantısı olması dolayısıyla hastaların verilerini bilgisayar ya da cep telefonlarından takip edebildiklerini dile getirerek, "Hastaların günlük diyaliz miktarları, diyaliz yapıp yapmadıkları, vücuttaki fazlalık suyu ne kadar atabildikleri gibi pek çok veriye bu sistemle erişebiliyoruz. Grafik olarak da görebiliyoruz. Hastanın tedavisini buradan online olarak takip etme olanağımız var. Gerekli altyapımız şu anda mevcut ama her hasta buna uygun değil. Buna uygunluk için hastanın bazı özelliklerinin olması gerekiyor." diye konuştu.
Cihaza erişim noktasında firmanın da destek olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, bunun için hastanın herhangi bir maliyete katlanmadığını ifade etti.
Dervişoğlu, bu sistemle hastanın kendilerine gelmese bile temel diyaliz hizmetlerini takip etme olanağına sahip olduklarını vurguladı.
Bu tedavi yönteminin hastanın 2 ayda bir fiziksel başvurusu ve biyokimyasal laboratuvar incelemeleri yapılması durumunu değiştirmediğini aktaran Dervişoğlu, şöyle konuştu:
"Bu sisteme geçtiğimiz hastalar mutlaka 2 ayda bir muayeneye de geliyor. Bu süreçte bu tedavi programı uzaktan bize denetleme imkanı sağlıyor. Koronavirüs bulaş riskini engellemek adına hastanın bugün buraya gelmesi gerekmiyor. Tedavisinin düzgün yapılıp yapılmadığını buradan izleyebiliyoruz. Çoğu hastamızda telefon numaralarımız var. Bir şey olduğunda bize ulaşıyorlar. Bunlar önceden bu sisteme dahil olmuş hastalar. Şu dönemde yeni hasta burada yok ama ilerleyen süreçte bu devam edecektir. Bu diyaliz hastaları için önemli bir tedavi seçeneği."
- "Periton diyalizinde Türkiye'de ilk ikideyiz"
Prof. Dr. Dervişoğlu, periton diyalizinin diğer diyaliz şeklinden farklı olduğunu bildirerek, bunun yapılması için eğitimli personel, teknik ekipman, üniversite kliniği gerektiğini söyledi.
Bu özelliklere sahip olduklarını aktaran Dervişoğlu, "Türkiye'deki bazı üniversitelerde sürdürülen bir program bu. Biz de ona dahil olduk. Sanıyorum Türkiye'de en fazla periton diyalizi hastası Kocaeli ve Kayseri'de var. Periton diyalizinde Türkiye'de ilk ikideyiz." şeklinde konuştu.
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