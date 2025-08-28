Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kötü kokular ele verdi | Son dakika haberleri

        Kötü kokular ele verdi

        İstanbul Fatih'te kötü kokular nedeniyle mahalleli polise haber verdi. Bir dükkandaki kuyudan kayıp olarak aranan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 01:00 Güncelleme: 28.08.2025 - 01:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kötü kokular ele verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fatih'te inşaat malzemeleri satılan dükkandaki kuyuda erkek cesedi bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Cibali Caddesi'nde inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerinden kötü kokular geldiğini fark eden mahalle sakinleri polise haber verdi.

        Olay yerine gelen ekipler, dükkandaki kuyuda ceset olduğunu tespit etti. Cesedin çıkarılması için adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye görevlileri tarafından kuyudan çıkarılan cesedin, yaklaşık bir haftadır kayıp olan Sedat D'ye ait olduğu anlaşıldı.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polisin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini bitiremedi!
        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini bitiremedi!
        "Güçlü olan taraf kazandı!"
        "Güçlü olan taraf kazandı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni hak etmedi"
        "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni hak etmedi"
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Alman ordusu 260 bin kişiye ulaşacak
        Alman ordusu 260 bin kişiye ulaşacak
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        BMGK üyelerinden Gazze açıklaması
        BMGK üyelerinden Gazze açıklaması
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        ABD'de okula silahlı saldırı
        ABD'de okula silahlı saldırı
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        Habertürk Anasayfa