Kötü koku gelen evde çürümüş cansız beden bulundu

Edirne'de, kötü koku gelen evde çürümüş halde cansız beden bulundu.

Sarıca Paşa Mahallesi Sadiye Zorlutuna Sokak'ta bulunan evden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Eve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, çürümüş cansız bedenle karşılaştı. Cansız bedenin yalnız yaşadığı öğrenilen Osman Uğur'a (85) ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekibi ve savcı tarafından yapılan incelemenin ardından, 20 gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Uğur'un cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.