02 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dr. Fatma Yıldız, kötü huylu benlerde lazer kullanımına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Fatma Yıldız, “Lazerle iyi huylu benler alınabilir, zararlı değildir. Fakat kötü huylu benlerin lazerle alınması uygun değildir. Çünkü ben, lazerle alındığında patolojiye gidecek bir materyal kalmaz ve tamamen yok olur. Alınan parça patolojiye gitmediği için o ben üstünde inceleme yapılamaz. Kısacası lazerle ben aldırmak istiyorsanız, mutlaka öncelikli olarak bir dermatoloji uzmanı beni kontrol etmelidir. Dermatoloji uzmanının bu ben iyi huylu diyorsa lazerle alınabilir, zararlı değildir, hiçbir sorun olmaz. Fakat dermatoloji uzmanı, ben için yüzde yüz iyi huylu demiyorsa o beni lazerle aldırmayın, cerrahi olarak aldırın ve patolojiye gönderin. Zaten doktorunuz bu konuda sizi yönlendirecektir” dedi.
"BEN ALDIRMA İŞLEMİ KIŞIN YAPILMALI"
İyi huylu benlerin lazerle aldırmayı tavsiye ettiğini belirten Dr. Yıldız, “Çünkü lazerle alınması daha kolay ve konforlu bir işlemdir. Kısa sürede biter, canınız çok yanmaz. Benler lazerle alındığında doku hasarı daha az olacağı için, iz kalma ihtimali daha azdır. Küçük benlerde hiç iz kalmaz, büyük benlerde iz kalabilir. İz kalırsa, kalan iz benden daha küçük, ciltten hafif çökük, açık renk bir iz olacaktır. Benlerin cerrahi olarak alınmasında kesi izi veya dikiş izi kalır. Bu nedenle pek çok kişi, lazerin izini tercih etmektedir” ifadelerini kullandı.
Lazerle ben aldırdıktan sonra, tam olarak iyileşene kadar, mutlaka güneş koruyucu kremin kullanılması gerektiğini ifade eden Dr. Yıldız, “Güneş lazer uygulanan alanda lekeye neden olabilir. Bu nedenle benler, yüz gibi güneş gören yerde ise ben alma işlemi yazın değil güneşin az olduğu kışın yapılmalıdır. Benleriniz varsa mutlaka takip edin, bende renk değişikliği, ani büyüme, iyileşmeyen yara gibi beklenmeyen durumlarda hemen dermatolog hekime başvurun. Tüm benlerin belirli aralıklarla dermatolog tarafından takibinin yapılması gerekmektedir. Tüm benlerin güneşten korunması gerekmektedir. Mutlaka güneş koruyucu kullanılmalıdır” açıklamalarında bulundu.
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