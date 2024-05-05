Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arzında talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler, halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 4,1 milyar TL olarak açıklanan halka arz büyüklüğü ile Koton, halka arz kapsamında toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Koton Mağazacılık halka arz sonuçları açıklandı mı? Koton kaç lot verdi, ne zaman borsada işlem görecek?" İşte Koton Mağazacılık halka arz sonuçları...