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        Haberler Ekonomi Borsa Koton Mağazacılık halka arz sonuçları açıklandı mı? Koton kişi başına kaç lot verdi, ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak? - Borsa Haberleri

        Koton Mağazacılık halka arz sonuçları açıklandı mı? Koton kaç lot verdi?

        Koton Mağazacılık 30 Nisan, 2 Mayıs ve 3 Mayıs tarihleri arasında 30,50 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Koton halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Koton Mağazacılık halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, kişi başına düşen lot miktarı ve hissenin borsada işlem göreceği tarih netlik kazanmış olacak. İşte Koton halka arz sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 19:33 Güncelleme: 05.05.2024 - 23:49
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        • 1

          Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arzında talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler, halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 4,1 milyar TL olarak açıklanan halka arz büyüklüğü ile Koton, halka arz kapsamında toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Koton Mağazacılık halka arz sonuçları açıklandı mı? Koton kaç lot verdi, ne zaman borsada işlem görecek?" İşte Koton Mağazacılık halka arz sonuçları...

        • 2

          KOTON HALKA ARZ TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

          Koton 30 Nisan, 2 Mayıs ve 3 Mayıs günlerinde talep topladı.

        • 3

          KOTON HALKA ARZ HİSSE FİYATI NEDİR?

          Koton halka arz hisse fiyatı 30,50 TL olarak belirlendi.

        • 4

          KOTON HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Koton katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

        • 5

          KOTON HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Koton Mağazacılık halka arz sonuçları açıkladı.

          Koton halka arzına 3.473.380 Kişi/Kurum katıldı.

          En çok 34 adet (1.037 TL) pay dağıtımı yapıldı.

        • 6

          KOTON NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

          Koton hissesinin işlem göreceği tarih henüz netlik kazanmadı. Koton hissesi, “KOTON” kodu ile Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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