Kot pantolonları dondurucuya atmak gerçekten işe yarar mı?

Maalesef, bunlar tam olarak gerçeği yansıtmıyor çünkü ev tipi dondurucular bir virüsü öldürecek kadar güçlü değil. Öte yandan, güçlü olduklarını varsaydığımız bir senaryoda bile bakterilerin soğukta da yaşayabileceği gerçeğini atlamamak gerekiyor.