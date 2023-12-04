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        Haberler Yaşam Kot pantolonları dondurucuya atmak gerçekten işe yarar mı?

        Kot pantolonları dondurucuya atmak gerçekten işe yarar mı?

        Kot pantolonları beklendiği üzere kıyafet dolabımızda saklarız ancak bir mite göre; pantolonları zaman zaman dondurucuya atmak, dezenfekte olmalarını ve kumaşlarının korunmasını sağlıyor. Peki, bu doğru mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 17:45 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:45
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        • 1

          Sosyal medyada kot pantolonlar hakkında ilginç bir konu gündeme geldi. Buna göre; kot pantolonları belli bir süre donduruca tutmak; hem dezenfekte olmalarını hem de kumaş kalitesinin korunmasını sağlıyor. Peki, bu gerçek mi?

        • 2

          Maalesef, bunlar tam olarak gerçeği yansıtmıyor çünkü ev tipi dondurucular bir virüsü öldürecek kadar güçlü değil. Öte yandan, güçlü olduklarını varsaydığımız bir senaryoda bile bakterilerin soğukta da yaşayabileceği gerçeğini atlamamak gerekiyor.

        • 3

          Bazı bakteriler soğuktan dolayı donmuş duruma geçebiliyor olsa da sıcaklık ile karşılaştıklarında tekrar hareket ederler. Yani en iyi ihtimalde bile kotları dondurmak geçici bir çözümdür.

        • 4

          Bununla beraber, kotların üzerinde deri döküntülerinden gelen bakteriler de olur; bunlar insan sağlığına zararlı olmasa da onları uzaklaştırmak için yıkamak gayet ideal bir çözümdür.

          Kaynak: The Guardian, Smithsonian Magazine, Instructables

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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