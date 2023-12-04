Kot pantolonları dondurucuya atmak gerçekten işe yarar mı?
Kot pantolonları beklendiği üzere kıyafet dolabımızda saklarız ancak bir mite göre; pantolonları zaman zaman dondurucuya atmak, dezenfekte olmalarını ve kumaşlarının korunmasını sağlıyor. Peki, bu doğru mu? İşte, detaylar...
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Sosyal medyada kot pantolonlar hakkında ilginç bir konu gündeme geldi. Buna göre; kot pantolonları belli bir süre donduruca tutmak; hem dezenfekte olmalarını hem de kumaş kalitesinin korunmasını sağlıyor. Peki, bu gerçek mi?
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Maalesef, bunlar tam olarak gerçeği yansıtmıyor çünkü ev tipi dondurucular bir virüsü öldürecek kadar güçlü değil. Öte yandan, güçlü olduklarını varsaydığımız bir senaryoda bile bakterilerin soğukta da yaşayabileceği gerçeğini atlamamak gerekiyor.
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Bazı bakteriler soğuktan dolayı donmuş duruma geçebiliyor olsa da sıcaklık ile karşılaştıklarında tekrar hareket ederler. Yani en iyi ihtimalde bile kotları dondurmak geçici bir çözümdür.
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Bununla beraber, kotların üzerinde deri döküntülerinden gelen bakteriler de olur; bunlar insan sağlığına zararlı olmasa da onları uzaklaştırmak için yıkamak gayet ideal bir çözümdür.
Kaynak: The Guardian, Smithsonian Magazine, Instructables