İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Türkiye'de yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla, 2016 yılından itibaren “İstanbul’u Koşuyorum” etkinlikleri düzenliyor. Her bir etabı İstanbul’un sembol noktalarında gerçekleştirilen “İstanbul’u Koşuyorum” yarışları bu yıl dört etaptan oluşacak. Kadınlar Günü Etabı ve Caddebostan Colour Run Etabı’nın ardından bu senenin üçüncü yarışı olan “İstanbul’u Koşuyorum” Bakırköy Etabı 26 Eylül Pazar günü yapılacak. 10 km’lik parkurda düzenlenecek yarış, saat 9.00’da başlayacak. 1250 sporcunun katılacağı etkinlikte sporcuların yarıştaki dereceleri elektronik zamanlama çipleri ile ölçülecek.
PARKUR
Yarış Kennedy Caddesi üzerindeki Bakırköy İDO İskelesi İspark park alanı önünden Zeytinburnu istikametine doğru başlayacak. Parkurdaki ilk dönüş noktası Tarhan Kavşağı olacak. Tarhan Kavşağı’ndan dönüş alan parkur yine Kennedy Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi üzerinden Yeşilköy istikametine doğru ilerleyecek. Havuzlu Kavşağı’ndan yapılacak ikinci dönüş ile Bakırköy İDO İskelesi istikametinde devam eden parkur başladığı noktada sona erecek.
PANDEMİ TEDBİRLERİ
Yarış kitleri dağıtılırken sporculardan cuma günü 09.00’dan sonra yapılmış PCR testi ya da iki aşılı aşı kartı ibraz etmesi istenecek. Etkinlik alanında bulunan sporcular yarışa başlayana kadar maske takacak. Startlar, sosyal mesafeyi korumak adına iki dakikada bir olmak üzere 250 sporcu ile yapılacak. Yarış sırasında maskesiz koşacak sporculara varış noktasında yeni maske verilecek.
ÜSKÜDAR ETABI İLE DEVAM EDECEK
Bu yıl dört etaptan oluşan “İstanbul’u Koşuyorum” etkinlikleri pazar günü koşulacak Bakırköy Etabı sonrası 10 Ekim’de düzenlenecek Üsküdar Etabı ile devam edecek.
ÇİP DAĞITIM
24 Eylül Cuma Spor İstanbul Genel Müdürlüğü - 10: 00-17:00
25 Eylül Cumartesi Bakırköy İDO İspark park alanı 10:00-19:00
PROGRAM
Alana Giriş: 08:00
Isınma: 08:45 - 09:00
Start: 09:00 - 09:15
Ödül Töreni: 11.00-12.00
Kapanış: 12:00
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!