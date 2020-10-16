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Koşucu Mehmet Soytürk, Kapadokya'da parkur rekoru denemesi yapacak

Salomon Cappadocia Ultra Trail'in 63 kilometrelik parkurunda rekor için koşmaya hazırlanan sporcu Mehmet Soytürk, ilçe protokolü ile basın toplantısı düzenledi.

16.10.2020 - 19:21 | Güncelleme: ABONE OL
Koşucu Mehmet Soytürk, Kapadokya'da parkur rekoru denemesi yapacak
AA

Parkur rekoru denemesinin yapılacağı Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Soytürk, 63 kilometrelik mesafeyi 5 saatin altında bir sürede koşmayı hedeflediğini belirtti.

2018 yılındaki Salomon Cappadocia Ultra Trail yarışını ikinci sırada tamamlandığını hatırlatan Soytürk, "Elimden gelenin en iyisini yaparak bu fırsatı değerlendireceğim." dedi.

Toplantıda konuşan Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı da sporcuya gerçekleştireceği rekor denemesinde başarı dileyerek, "Pandemi süreci geçtikten sonra turizmde yeni rekorlar kırarak Kapadokya'da misafirlerimizi daha güzel bir şekilde ağırlamaya devam edeceğiz. Salgın sebebiyle kısıtlı koşullarda yapılacak rekor denemesiyle Ürgüp'ün ve Kapadokya'nın ismi tekrar zikredilmeye başlanacak." diye konuştu.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ise 6 yıldır ilçede yapılan yarışların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında bu yıl düzenlenemediğini, pandemi sürecinin ardından yarışlara ev sahipliği yapmayı arzuladıklarını söyledi.

Aktürk, Soytürk'ün, parkuru en iyi zamanlama ile bitirerek Ürgüp adının rekoruyla birlikte anılmasını sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Soytürk, yarın 07.00'de Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinden verilecek startın ardından, Salomon Cappadocia Ultra Trail'in 2018 yılı yarışında Alman atlet Moritz auf der Heide tarafından 5 saat 5 dakika 51 saniye ile kırılan parkur rekorunun sahibi olmak için ter dökecek.

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