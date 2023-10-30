Kostümü uygunsuz bulunduğu için uçağa binemeyen model davranışıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Olayın ardından paylaşım yapan model şunları yazdı: Bu hafta sonu çok can sıkıcı bir durum yaşandı! Bir etkinlik için Navegantes havaalanında uçağa Rebecca kostümü giyerek binmeye çalıştım. Geç kalabileceğimi zaten biliyordum, bu yüzden vakit kaybetmemek ve doğrudan gideceğim yere gidebilmek için giyindim. Ama bir etkinliğe gideceğimi açıklamama rağmen bana eve gidip kıyafetlerimi değiştirmem söylendi çünkü giydiğim şey "uygun" değildi.