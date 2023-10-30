Kostümü uygunsuz bulunduğu için uçağa binemeyen model davranışıyla sosyal medyayı ikiye böldü
Brezilyalı bir model olan Kine-chan, bir etkinliğe katılmak için havaalanına vardığında kıyafeti nedeniyle uçağa alınmadı. Sosyal medya hesabından tepki gösteren genç kadın, tavrıyla sosyal medyayı ikiye böldü.
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Brezilyalı model ve cosplayer Kine-chan, başından geçen ilginç bir olayı Instagram hesabında paylaştı ve sosyal medyayı ikiye böldü.
Rebecca isimli bir anime karakteri gibi giyinen Kine-chan bir etkinliğe katılmak için Brezilya'daki Navegantes Havalimanı'na gitti. Ancak havaalanı personelinin kıyafetini 'uygunsuz' bulması nedeniyle uçağa alınmadı.
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Olayın ardından paylaşım yapan model şunları yazdı: Bu hafta sonu çok can sıkıcı bir durum yaşandı! Bir etkinlik için Navegantes havaalanında uçağa Rebecca kostümü giyerek binmeye çalıştım. Geç kalabileceğimi zaten biliyordum, bu yüzden vakit kaybetmemek ve doğrudan gideceğim yere gidebilmek için giyindim. Ama bir etkinliğe gideceğimi açıklamama rağmen bana eve gidip kıyafetlerimi değiştirmem söylendi çünkü giydiğim şey "uygun" değildi.
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Takipçilerinin tepkisi çok farklıydı. Bazıları modelin kıyafet seçimiyle sınırları zorlamış olabileceğini düşünüyor. Örneğin, bir kullanıcı şunu yazdı: Kine, seni seviyorum ama üzerine bir elbise ya da düğmeli bir bluz gibi kolay giyilebilen bir kıyafet giyebilirdin.
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Elbette bazıları Kine-chan'la dayanışma içindeydi. Bir destekçinin ifade ettiği gibi, “Yetenekli bir sanatçı olan sizi, Rebecca'nınki kadar inanılmaz bir cosplay nedeniyle havaalanının engellemesini öğrenmek gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. İfade özgürlüğü ve yaratıcılık her zaman teşvik edilmeli ve saygı duyulmalıdır.”
Fotoğraflar: Kine-chan Instagram