Teknik direktör Jindrich Trpisovsky'nin sağlık sorunları nedeniyle maçta görev alamayacağını dile getiren Köstl, "Hocanın burada olmaması üzücü. Alışık olmadığımız bir durum. Ancak sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Telefon görüşmesi yapıyoruz. Toplantı yapacağız. Maç öncesi ve devre arasında da kendisiyle görüşeceğiz. Belki maç sırasında bu eksikliği yaşayacağım. Ama yapabilecek fazla bir şey yok. Başa gelen çekilir. Yarın elimden geleni yapmaya hazırım" dedi.
"AVANTAJLI BİR SKORLA AYRILMAK İSTİYORUZ"
Köstl, Fenerbahçe'nin önemli bir rakip olduğunu söylerken, "Bu kadar büyük bir kulübe karşı oynayacağımız için şanslıyız. Çok güzel bir statta oynayacağız. Fenerbahçe'ye karşı hazır olduğumuzu hissediyorum. Epeyce analiz yaptık ve maçlarını izledik. Oyun güçlerini çok iyi biliyoruz. İleride tehlikeli oyunculara sahip bir takım. Valencia çok tehlikeli bir oyuncu. Vites arttığında ona yetişmek imkansız. Her türlü duruma hazırız. Savunmada açıklar verebilen bir takım. İyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum. Çok büyük bir şansımız var. Eksiklerimiz nedeniyle herkes Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyor. Bu eksikleri lehimize çevirerek ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.
"HERHANGİ BİR STRES YAŞAMIYORUZ"
Jaroslav Köstl, devre arasında Jan Kuchta ile Nicolae Stanciu'nun takımdan ayrılmasıyla ilgili olarak, "Herhangi bir stres yaşamıyoruz. Her başarılı sezonların ardından birçok oyuncumuzu sattık. Kadromuzda yenilemeler yaptığımız için başarıların devam ettiğini görüyoruz. Devre arasında bazı oyuncular kaybettik ama yeni oyuncular geldi. Genç isimler var. Bu futbolcuların potansiyelleri çok yüksek. Genç oyuncularımızın kendilerini göstereceklerine inanıyoruz" dedi.
TECL: TURU GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUM
Hücum oyuncusu Stanislav Tecl, iyi bir skorla ayrılmak istediklerini söylerken, "Elimizden geleni yapacağız. İki maç sonunda turu geçeceğimize inanıyorum. Fenerbahçe'nin harika ve çok teknik oyuncuları var. Agresif oynayarak onların bu oyunlarını dize getirmeyi planlıyoruz. Takım oyunumuzu kaybetmedik. Takımda moraller son derece yüksek. Kadroda bazı eksiklerimiz olsa bile bu oyuncuların yerini doldurabilecek genç isimler var. Takımdaki bu kayıpların bizim için problem olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"ALIŞIK OLDUĞUMUZ OYUNU OYNAMALIYIZ"
Teknik direktör Trpisovsky'nin takımın başında olamaması ile ilgili de Tecl, "Ciddi bir problem çıkmayacağını düşünüyorum. Antrenörler her zaman iletişim halinde. Oyunu sahada oyuncular oynuyor. En iyi şekilde kendimizi sahaya verirsek maçtan iyi bir skorla ayrılacağımızı düşünüyorum. Son maçlarda performansımız çok iyi değildi. Biraz daha sakin olmalıyız. Alışık olduğumuz oyunu oynamalıyız. Yavaş yavaş toparlanacağımızı inanıyorum" açıklamasında bulundu.
"MESUT ÖZİL MUAZZAM BİR OYUNCU"
Mesut Özil'den de övgüyle bahseden Tecl, "O harika bir kariyeri olan muazzam bir oyuncu. Ona karşı oynama şansına erişmek isterim" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!