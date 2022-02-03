Köstebekten mevsim tahmini!

Her yıl 2 Şubat'ta Pennsylvania eyaletinin Punxsutawney kentinde yapılan Köstebek Günü şenliklerine katılanlar, Kızılderililerin inandığı efsaneyi sürdürerek köstebeğin yuvasından çıkışında ne yapacağına göre kışın ne kadar süreceği konusunda tahmin yürütüyor.