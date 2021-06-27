Köstebekler için kurduğu tabanca ateş aldı

DHA

Sivas'ta imamlık yapan Hüsnü Çatalpınar (63) köstebeklerden kurtulmak için kurduğu köstebek tabancasının kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkeze bağlı Başsöğüt köyünde yaşandı. Köy camisinde imamlık yapan Hüsnü Çatalpınar, caminin bahçesine zarar veren, yabani hayvanlarla mücadelede kullanılan ve saçma atan 'köstebek tabancası' olarak bilinen düzeneği yerleştirmek istedi. Komşusu M.S. ile düzeneği kurmaya çalışırken tabancanın kazara ateş alması sonucu Çatalpınar, göğsünden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Çatalpınar olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çatalpınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.