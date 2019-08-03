Ocak ayında Galatasaray'ın Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiraladığı Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılı ekipten ayrılabilir.

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ve adı transfer dedikodularına karışan Yunan golcü için iki kulüp devreye girdi.

Foot Mercato'nun haberine göre, Ligue 1 ekiplerinden Nantes ile Yunan ekibi Olympiakos, golcü futbolcuyu kiralamak için devreye girdi. Ancak Marsilya, 15 milyon euro'ya kadrosuna kattığı futbolcuyu bonservisiyle göndermek istiyor.

Öte yandan oyuncunun geleceğine dair açıklamalarda bulunan menajeri Panos Galariotis, Mitroglou için teklifler olduğunu ve değerlendireceklerini ifade etti.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 9 maçta görev yapan Mitroglou, 2 gol ve 1 asistlik skor performansı sergiledi. Yunan golcü sarı-kırmızılı ekipten 2019-20 sezonu için 2,6 milyon euro kazanacak.