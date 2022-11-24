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Haberler Dünya Kupası 2022

Kosta Rika Teknik Direktörü Suarez: Psikolojimizi düzeltmeliyiz

Kosta Rika Teknik Direktörü Luis Suarez 7-0'lık ağır mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu

Giriş: 24.11.2022 - 00:28 | Güncelleme: ABONE OL
Kosta Rika Teknik Direktörü Suarez: Psikolojimizi düzeltmeliyiz
HABERTURK.COM

Dünya Kupası E Grubu ilk maçında İspanya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi. Mücade 7-0'lık İspanya galibiyetiyle sonlandı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kosta Rika teknik direktörü Luis Suarez çok üzgün olduğunu belirterek, "İspanya tabii ki mükemmel oynadı. Özellikle topa sahip olma konusunda bizde çok daha iyilerdi ve hücumda çok net pozisyonlarını gole çevirdiler. Topu kazanma şansımız pek olmadı, ayrıca topu çok çabuk kaybetmek de bizim aleyhimize oldu." sözlerini kullandı.

Suarez aldıkları farklı mağlubiyetin oyuncuların morali ve turnuvada kalan 2 maçlarının performansına yansımasından endişeli olduğunu belirterek, "Öncelikle zihinsel olarak içinde olduğumuz durumu aşmalıyız. Sonrasında Japonya maçına hazırlanarak kazanmak için mücadele edeceğiz." diyerek açıklamalarını noktaladı.

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