Kosovo'dan Coşkun'a ödül

Kosova'nın başkenti Priştine'de bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Uluslararası Film Festivali'nde Mahmut Fazıl Coşkun, 'Duru' ile 'En İyi Yönetmen Ödülü' kazandı.

Birçok ülkeden 70 filmin yer aldığı 'Uluslararası Film Festivali'nde Endüstri Bölümü Priforum Yarışması'na 'Gülizar' projesiyle katılan Türk yönetmen Belkis Bayrak'a ise filmini tamamlanması için 50 Bin €'luk ödül verildi.