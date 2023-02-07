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Kosova’da Türkiye’deki depremler nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan edildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardında Kosova yarın 1 günlük ulusal yas ilan etti

Giriş: 07.02.2023 - 20:25 | Güncelleme: ABONE OL
Kosova’da Türkiye’deki depremler nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan edildi
İHA

Kosova’dan Türkiye’ye anlamlı destek geldi. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardında yarın 1 günlük ulusal yas ilan etti.

Osmani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu tür trajediler karşısında desteğe ihtiyacı olanların yanında olmalıyız. Türkiye ve Suriye halkının acısı bizim de acımızdır. Bu nedenle, anayasal yetkilerime dayanarak Kosova Cumhuriyeti'nde 8 Şubat Çarşamba gününü ulusal yas günü ilan ettim" dedi.

Dün Osmani'nin talimatı üzerine Adem Yashari Havaalanı’nda Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerinden oluşan 30 kişilik ekip Türkiye'ye doğru hareket etmişti.

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