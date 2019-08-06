06 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kosova Savaşı'nı Türkiye’ye anlatan Kosovalı gazeteci Burbuçe Ruşiti son yolculuğuna uğurlandı.
Ruşiti'nin cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla başkent Priştine mezarlığında toprağa verildi.
Kosova Türk Gazeteciler Derneği Başkanı İbrahim Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun dönem AA'nın Kosova'da muhabirliğini yaptığını, 1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova Savaşı sırasında ise Ruşiti ile birlikte haber geçtiklerini anlattı.
Ruşiti ile yıllarca yakın çalıştıklarını kaydeden Arslan, Ruşiti'nin son derece dayanışma içerisinde bir meslektaş olduğunun altını çizdi.
Burbuçe Ruşiti'yi, gerek savaş döneminde gerek savaş sonrasında bilgi kaynaklarının elde edilmesinde gazeteci arkadaşlarıyla paylaşım içindeki değerli bir meslektaş olarak nitelendiren Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kendisi sadece Türkçe medyada çalışanlar değil, Kosova'daki diğer medya kurumlarında çalışan arkadaşlarımız için de büyük bir kayıp. Ölüm haberini büyük bir üzüntü ile karşıladık. Fakat hatıralarımızda, Kosova medyasında iyi, mert, samimi ve cesur bir gazeteci olarak hatırlanacaktır."
Savaş muhabirliği konusundaki tecrübelerini, Balkanlarda meydana gelen savaşlar sırasında aldıklarını belirten Arslan, "Savaş muhabiri olmak farklı bir olay. İnşallah savaş hiçbir yerde olmaz ve savaş muhabirleri daha az olur." dedi.
Göğüs kanseri olan Ruşiti, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.
BURBUÇE RUŞİTİ
Kosova'nın başkenti Priştine'de 1961 yılında doğan Ruşiti, birçok Türk medya kuruluşu için muhabirlik yapmıştı.
Eski Priştine Radyo Televizyon Kurumunda uzun yıllar boyunca kültür programları yapan Ruşiti, 1998-1999 yıllarındaki Kosova Savaşı'nı, Türk Televizyon kanalı NTV'ye aktararak, savaş muhabiri olarak akıllara kazınmıştı.
Yaşamı boyunca edebiyatla da uğraşan Ruşiti, savaş sonrası "Kokunu Özledim Kosova" isimli bir kitap da yayımlamıştı.
Ruşiti'nin çok sayıda şiir kitabı da bulunuyor.
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