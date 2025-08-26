Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Kosova Nerede? Kosova Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

        Kosova, hem tarihi hem de siyasi yapısıyla dünya gündeminde adından sıkça söz ettiren genç bir Balkan ülkesidir. Türkiye ile olan bağlarıyla da dikkat çeken Kosova, son yıllarda daha çok merak edilmeye başladı. Bu yazımızda, Kosova nerede, Kosova hangi kıtada, Kosova komşu ülkeleri kimlerdir ve Kosova başkenti neresidir gibi soruları sizler için yanıtladık. Kosova'nın coğrafi konumuyla ilgili tüm merak edilenler burada…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 13:07 Güncelleme: 26.08.2025 - 13:07
        Kosova Nerede?
        Kosova Nerede?

        Balkanlar’da yer alan Kosova, 2008 yılında tek taraflı şekilde bağımsızlığını ilan bir ülkedir. Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri olan Kosova’nın konumuna detaylı olarak baktığımızda ise bu ülkenin Avrupa’nın hem doğu hem de batı bölümüne yakın lokasyonda yer aldığını görüyoruz. Arnavutluk ile Sırbistan arasında bulunan Kosova, siyasi ve kültürel açıdan önemli bir konumda kabul edilir. Kosova, her ne kadar bağımsızlığını 2008 senesinde ilan etmiş olsa da Kosova, 100’den fazla ülke tarafından resmen tanınan bir devlettir. Bunlar dışındaki ülkeler, henüz hala Kosova’nın bağımsızlığını kabul etmemiştir. Sonuç olarak Kosova nerede sorusuna verilebilecek en net cevap, ülkenin Balkan Yarımadası'nda bulunuyor olmasıdır. Ayrıca Adriyatik Denizi’ne doğrudan kıyısı olmayan Kosova, iç bölgelerde konumlanmış bir ülkedir. Yani Karasal olan Kosova’nın konumuna bağlı avantajı, önemli geçiş yolları üzerinde bulunmasıdır. Coğrafi anlamda verimli vadilere ve dağlık bir alan yapısına sahip olan ülke, önemli ticaret yollarının kesiştiği noktada yer alır.

        Kosova Hangi Kıtada?

        Bir Balkan Yarımadası ülkesi olan Kosova hangi kıtada yer alır sorusunun cevabı basittir. Diğer Balkan ülkeleri gibi Kosova’da Avrupa kıtasında yer alır. Balkan Yarımadası’nın merkezinde konumlanmış olan bu ülke, tam olarak Avrupa’nın güneydoğusundadır. Sahip olduğu bu konum, ona stratejik bir önem sağlamıştır. Avrupa kıtası içinde Kosova’yı siyasi ve coğrafi yapı açısından değerlendirecek olursak eğer bu ülkenin Avrupa Birliği üyesi olmadığını belirtelim. Ancak Kosova Avrupa Birliği üyesi olmasa da Avrupa Konseyi üyeliği gibi çeşitli kurumlara üyelik başvurularında bulunmuş ve bu başvuruların bazıları kabul edilmiştir. Az önce de belirttiğimiz gibi coğrafi konumu itibariyle Avrupa içindeki geçiş noktalarından biri olması, Kosova’yı ticari açıdan ve ulaşım açısından önemli kılar. Ülke, bu avantajları kullanarak ekonomik olduğu kadar politik de olarak Avrupa’ya daha çok entegre olabilmeyi amaçlar.

        Kosova Komşu Ülkeleri

        Kosova, yüzölçümü açısından küçük bir Avrupa ülkesi olarak karşımıza çıksa da beş komşuya sahiptir. Yani Kosova komşu ülkeleri dediğimizde arasında kara sınırı ile komşuluk ilişkisi bulunan beş ülke ismi karşımıza çıkar. İşte yüzölçümü açısından küçük olsa da komşu anlamında zengin olan Kosova komşu ülkeleri şöyle sıralanabilir…

        • - Sırbistan: Kuzeyde yer alan komşusudur ve Kosova’nın bağımsızlığını tanımayan ülkelerden biridir.
        • - Karadağ: Batısında yer alır ve doğal sınırları dağlık alanlarla belirlenmiştir.
        • - Arnavutluk: Kosova’nın güneybatısında yer alır ve Kosova ile yakın bağlara sahiptir.
        • - Kuzey Makedonya: Güneyde yer alır ve Arnavutluk’la olduğu gibi Kosova ile bağları güçlü bir ülkedir.
        • - Bosna-Hersek: Direkt olmasa da Kosova’nın dolaylı komşusudur.

        Bu komşu ülkeler, Kosova’nın bölgesel ilişkilerini şekillendirmede önemli rol oynar. Özellikle Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile olan yakın ilişkiler ülkeye ticari ve kültürel açıdan avantaj sağlar.

        Kosova Başkenti

        Kosova başkenti Priştine’dir. Priştine, başkent olmasıyla birlikte aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Kosova’nın siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi olarak da kabul edilen Priştine, tarihî yapıları, turistik yerleri, hareketli yaşam tarzıyla tanınır. Genç nüfusa sahip olan Priştine, altyapısı ile Kosova’nın modern yüzünü simgeler. Uluslararası havalimanını içinde bulunduran şehir, ulaşım açısından da elverişli olup ayrıca önemli kara yolu bağlantıları ile de kendisinden söz ettirir.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
