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Kosova’nın kuzeyinde yeni güvenlik tedbirleri alındı

Kosova, Sırbistan ile yükselen gerilimin en fazla hissedildiği kuzey bölgesinde yeni polis kontrol noktaları oluşturdu

Giriş: 22.12.2022 - 05:37 | Güncelleme: ABONE OL
Kosova'dan kuzey bölgesinde yeni güvenlik tedbirleri
AA

Kosova polisi, son günlerde gerilimin arttığı ülkenin kuzeyinde, yeni polis kontrol noktaları oluşturulduğunu bildirdi.

Kosova polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde yaşayan vatandaşlara yönelik artan tehditler sebebiyle "Aktif görevler ek olarak şehirlerde ve şehirler arası yollarda araç kontrol noktaları oluşturulduğu" belirtildi.

AA'nın haberine göre; suç olaylarının aydınlatılması için halkı iş birliğine davet eden açıklamada, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde, Kosova Cumhuriyeti'nin kuzeyinde bazı Sırp vatandaşlarının suç örgüt üyeleri tarafından kaçırıldığı, dövüldüğü ve kötü muameleye maruz kaldığına dair bilgiler ve haberler medyada yer aldı. Kosova polisi, bu bilgileri ciddiye almakta ve açıklığa kavuşturmak için gerekli soruşturma faaliyetlerini yürütmektedir." ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova Temsilcisi Büyükelçi Tomas Szunyog de Kosova'nın kuzeyindeki gerilimlerden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Kosova'da yerel bir televizyona açıklamalarda bulunan Szunyog, gerginliği düşürmek için ideal çözümün anlaşma yoluyla barikatların barışçıl yollarla kaldırılması olduğunu söylerken, "Kuzeydeki durumdan endişeliyiz. Gerginliği azaltmak, barikatları kaldırmak ve ayrıca daha uzun vadeli çözümler bulabilmek için yerel ve uluslararası partnerlerle çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

"SİLAHLI ÇATIŞMANIN EŞİĞİNDEYİZ"

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Sırbistan Parlamentosu'nun oturumunda, ülkesi ile Kosova arasındaki sorunlara değindi.

Brnabic, herkesin barışın korunması adına elinden geleni yapması gerektiğinin altını çizerken, "Priştine'nin tek taraflı hamleleri yüzünden bir çatışmanın eşiğindeyiz." dedi.

Sivil toplum kuruluşlarına, Kosova'nın kuzeyinde yaşayan Sırpların sesini duymaları yönünde çağrıda bulunan Brnabic, "Ne kadar farklı olsak da insan haklarında ısrarcı olmalıyız." ifadesini kullandı.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, KFOR'a Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​

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