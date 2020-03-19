AA

Twitter hesabından paylaşım yapan Thaçi, şu ifadeleri kullandı:

"Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkileri (görüşmek) ve Kovid-19'un yayılmasını engellemek için yardım talep etmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Kosova, Kovid-19'u mağlup etme çabalarında Türkiye'nin operasyonel ve lojistik yardımından yararlanıyor. Destek için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son derece minnettarım."

Kovid-19 tanısı konulan kişi sayısının 20 olduğu Kosova, bugün Türkiye'deki 39 vatandaşını tahliye etmişti.