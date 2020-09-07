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Kosova'dan "İsrail'le karşılıklı tanınmanın Türkiye ile ortaklığını zedelemeyeceği" açıklaması

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktararak Kosova ile İsrail'in birbirlerini karşılıklı tanımalarının Türkiye ile ortaklıklarını hiçbir koşulda zedelemeyeceğini ifade etti.

07.09.2020 - 14:47 | Güncelleme: ABONE OL
Kosova'dan
AA

Thaçi, başkent Priştine'de Cumhurbaşkanlığı önünde düzenlediği basın toplantısında, 4 Eylül'de Washington'da imzalanan Kosova ile Sırbistan arasındaki ekonomik normalleşme anlaşması ve Kosova ile İsrail arasındaki karşılıklı tanıma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hem Arap Birliği hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kosova ile İsrail arasındaki karşılıklı tanıma konusunda endişelerini anladıklarını belirten Thaçi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişimdeyim. Kendisi ile telefonda görüştüm ve bu tanıma Türkiye ile stratejik, dostane ve kardeşçe olan ortaklığımızı hiçbir koşulda zedelemeyecek." ifadelerini kullandı.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, ülkesinin artık küresel güçlenme seviyesinde daha büyük ve daha güçlü müttefiklere sahip olacağını söyledi.

Ülkesinin özgürlük, devlet inşası ve Avrupa-Atlantik entegrasyonu adımlarında yanında olan ABD'ye teşekkürlerini ileten Thaçi, ABD Başkanı Donald Trump ve onun Kosova ve Sırbistan müzakerelerinden sorumlu özel temsilcisi Richard Grenell ile iki yılı aşkın devam eden ortak çalışmalardan dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Thaçi, "Bu, ABD'nin son 20 yılda Batı Balkanlar için en ciddi diplomatik girişimiydi. Bu kolay olmayan, çok zor süreçte birçok yönden zorluklar, suçlamalar, engeller, komplolarla karşılaştık. Anlaşmanın resmileşmesiyle tüm bunların yanlış, istikrarsız ve ön yargılı olduğu ortaya çıktı." diye konuştu.

Kosova ile Sırbistan diyalog sürecine ABD liderliğinin geri dönüşünün önemine değinen Thaçi, anlaşmanın imzalanması sırasında kendisinin bulunmayışını "anlaşmanın ruhu ve özü daha önemli" şeklinde yorumladı.

Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosova liderlerinin ekonomi alanında normalleşme konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamış ve Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişki kurmak üzere anlaştığını, Sırbistan'ın da İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu.

Trump, Twitter paylaşımında da "Orta Doğu'da barış için bir başka önemli gün: Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Kosova ile İsrail, ilişkilerini normalleştirme ve diplomatik ilişkiler kurma konusunda anlaştı. Çok iyi. Daha fazla İslam ve Arap ülkesi yakında bunu takip edecek." değerlendirmesini yapmıştı.

Öte yandan Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci iki ülke liderlerinin katılımıyla Avrupa Birliği (AB) ara buluculuğunda Brüksel'de devam ediyor.

,Agim Sulaj

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