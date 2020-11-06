Kosova'da istifa eden Cumhurbaşkanı Thaçi'nin evine polis baskını

Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine istifa eden Thaçi'nin başkent Priştine'ye bağlı Çagllavice bölgesinde bulunan evine polis bu sabah baskın yaptı.
Sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında, Thaçi'nin evindeki aramaların halen sürdüğü öğrenildi.
Kosova medyasında çıkan haberlerde, Thaçi'nin yanı sıra eski Meclis Başkanı Kadri Veseli ve Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarından Recep Selimi'nin evlerine de polis baskınları yapıldığı aktarıldı.
Kosova Özel Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde operasyonlar yapıldığı ve bu operasyonların Kosova Polisi ile EULEX desteğiyle gerçekleştirildiği bildirildi.
Dün istifa eden Thaçi'nin yanı sıra Veseli, Selimi ve Kosova'nın eski meclis başkanlarından Yakup Krasniçi'nin de Lahey'deki tutukevine yerleştirildikleri açıklanmıştı.
UÇK'nın eski sözcüsü olan Krasniçi de Kosova Özel Savcılığı, EULEX ve Kosova Polisi iş birliğinde düzenlenen operasyonda 4 Kasım'da gözaltına alınmıştı.
Lahey'deki özel savcılık, Thaçi ve Veseli hakkında Kosova'daki savaşta (1998-1999) "insanlığa karşı suç" ve "savaş suçu" işledikleri gerekçesiyle 24 Haziran'da iddianame hazırlamış ve yetkili özel mahkemeye sunmuştu.
İddianamede adı geçen kişilerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla da itham edildikleri bildirilmişti.
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