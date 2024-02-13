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        Haberler Dünya Kosova Başbakanı'ndan "Sırbistan, ülkemizi işgal etme olasılığını açık bırakmak istiyor" değerlendirmesi

        Kosova Başbakanı'ndan "Sırbistan, ülkemizi işgal etme olasılığını açık bırakmak istiyor" değerlendirmesi

        Kosova Başbakanı Albin Kurti, ilişkilerin normalleşmesine yönelik bir anlaşma imzalamayı reddeden Sırbistan'ın, "ülkesini işgal etme seçeneğini açık bırakmak istediğini" savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 21:03 Güncelleme: 13.02.2024 - 21:03
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        Kosova'dan Sırbistan'a 'işgal' ithamı
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        Başbakan Kurti, İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House tarafından Londra'da düzenlenen panelde, Batı Balkanlar'daki güvenlik sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kurti, Rusya'nın Balkanlar'daki varlığının Sırbistan üzerinden arttığını ve bu bağlamda Kosova ile Sırbistan arasında bir anlaşma imzalanmasının her zamankinden daha acil olduğunu söyledi.

        İki ülke arasında anlaşmanın şu ana kadar imzalanmamasını "iyi niyet eksikliğinin açık bir işareti" olarak nitelendiren Kurti; anlaşmayı imzalamayı reddetmesinin, Sırbistan'ın Kosova'yı işgal etme seçeneğini açık bırakmak istediği anlamına geldiğini ifade etti.

        Kurti ayrıca Sırbistan veya Rusya'nın herhangi bir potansiyel müttefikinin bölgeyi Avrupa Birliği'nden (AB) uzak tutamayacağını çünkü bunun yalnızca Rusya'ya ve onun kıtayı yeniden bölme çabalarına hizmet edeceğini söyledi.

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        #kosova
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