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Kosova Başbakanı Kurti, Türkiye'yi ziyaret edecek

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak

Giriş: 03.02.2023 - 01:30 | Güncelleme: ABONE OL
Kosova Başbakanı Kurti, Türkiye'yi ziyaret edecek
Kosova Başbakanı Kurti, Türkiye'yi ziyaret edecek
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın daveti üzerine Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti bugün Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

AA'nın haberine göre; İstanbul'da gerçekleşecek görüşmelerde, Türkiye ile Kosova arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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