Kosova Başbakanı Kurti, Türkiye'yi ziyaret edecek

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın daveti üzerine Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti bugün Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

AA'nın haberine göre; İstanbul'da gerçekleşecek görüşmelerde, Türkiye ile Kosova arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.