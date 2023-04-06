Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Kosova Başbakanı Kurti'den, Kosovalı Sırplara 'seçimlere katılım' çağrısı

Balkanlarda Kosova-Sırbistan gerilimi sürerken, Kosova'nın Sırp nüfusunun yoğun yaşadığı bölgelerinde yapılacak ertelenen yerel seçimler için Kosova Başbakanı tarafından 'katılım' çağrısı yapıldı.

Giriş: 06.04.2023 - 18:50 | Güncelleme: ABONE OL
Kosova Başbakanı Kurti'den, Kosovalı Sırplara 'seçimlere katılım' çağrısı
AA

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosovalı Sırplara, kuzeyde düzenlenecek olağanüstü yerel seçimlere katılma çağrısında bulundu.

Kurti, Kosova Meclisindeki oturumda, Kosova kurumlarının, ülkenin kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı 4 belediyede, 23 Nisan'da düzenlenmesi planlanan olağanüstü yerel seçimler için tüm hazırlıklarını yaptığını söyledi.

Kuzeydeki seçimlerin, ülkenin diğer bölgelerinden farklı olduğuna işaret eden Kurti, "Siyasi çoğulculuk ve her şeyden önce Sırp toplumunun özgürce ve engellemeler olmadan oy kullanma hakkı esastır. Bu temel hakkı ihlal etmeye devam eden herkesin, kurumlarımızın, kanunların gücüyle yanıt vermesinden başka bekleyeceği bir şey yoktur." ifadesini kullandı.

Kurti, Kosovalı Sırplara, kuzeyde düzenlenecek olağanüstü yerel seçimlere katılma çağrısında bulunarak, seçimlerin düzenlenmesi için gerekli bütçenin ayrıldığını aktardı.

Muhalefetteki Kosova Demokratik Partisi (PDK) Milletvekili Ariana Musliu Shoshi ise Kosova Merkez Seçim Komisyonu'nun, seçimleri düzenleme sürecinde, seçim malzemelerinin taşınması, oy kullanma merkezlerini kullanmanın imkansızlığı ve güvenlik eksikliği gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

SEÇİMLER 'RİSKLİ DURUM' NEDENİYLE 23 NİSAN'A ERTELENMİŞTİ

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosovalı Sırpların, Kosova'nın merkezi ve yerel kurumlarından çekilmelerinin ardından daha önce 18 Aralık 2022'de yapılması planlanan Kuzey Mitrovica, Zubin Potok, Leposavic ve Zveçan belediyelerindeki olağanüstü yerel seçimlerin, ülkenin kuzeyindeki riskli güvenlik durumu nedeniyle 23 Nisan'a ertelendiğini bildirmişti.

Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi, ülkenin kuzeyindeki olağanüstü yerel seçimlere katılmayacaklarını duyurmuştu.

Son günlerde bu bölgede, Sırbistan tarafından verilen araç plakalarını, Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalarıyla değiştiren 8 kişinin araçları kundaklanmıştı.

SIRBİSTAN-KOSOVA İLİŞKİLERİ

AB, Kosova ile Sırbistan'ın, Birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Kosova, 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmasına karşın kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere üye olamaması nedeniyle Avrupa'nın "donmuş ihtilaf" bölgelerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında, ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kırıkkale'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Kırıkkale'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Kavgayı ayırırken yeğeni bıçakla öldürdü
Kavgayı ayırırken yeğeni bıçakla öldürdü
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri
İnce ile görüşmenin perde arkasını anlattı
İnce ile görüşmenin perde arkasını anlattı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.