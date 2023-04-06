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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosovalı Sırplara, kuzeyde düzenlenecek olağanüstü yerel seçimlere katılma çağrısında bulundu.

Kurti, Kosova Meclisindeki oturumda, Kosova kurumlarının, ülkenin kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı 4 belediyede, 23 Nisan'da düzenlenmesi planlanan olağanüstü yerel seçimler için tüm hazırlıklarını yaptığını söyledi.

Kuzeydeki seçimlerin, ülkenin diğer bölgelerinden farklı olduğuna işaret eden Kurti, "Siyasi çoğulculuk ve her şeyden önce Sırp toplumunun özgürce ve engellemeler olmadan oy kullanma hakkı esastır. Bu temel hakkı ihlal etmeye devam eden herkesin, kurumlarımızın, kanunların gücüyle yanıt vermesinden başka bekleyeceği bir şey yoktur." ifadesini kullandı.

Kurti, Kosovalı Sırplara, kuzeyde düzenlenecek olağanüstü yerel seçimlere katılma çağrısında bulunarak, seçimlerin düzenlenmesi için gerekli bütçenin ayrıldığını aktardı.

Muhalefetteki Kosova Demokratik Partisi (PDK) Milletvekili Ariana Musliu Shoshi ise Kosova Merkez Seçim Komisyonu'nun, seçimleri düzenleme sürecinde, seçim malzemelerinin taşınması, oy kullanma merkezlerini kullanmanın imkansızlığı ve güvenlik eksikliği gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

SEÇİMLER 'RİSKLİ DURUM' NEDENİYLE 23 NİSAN'A ERTELENMİŞTİ

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosovalı Sırpların, Kosova'nın merkezi ve yerel kurumlarından çekilmelerinin ardından daha önce 18 Aralık 2022'de yapılması planlanan Kuzey Mitrovica, Zubin Potok, Leposavic ve Zveçan belediyelerindeki olağanüstü yerel seçimlerin, ülkenin kuzeyindeki riskli güvenlik durumu nedeniyle 23 Nisan'a ertelendiğini bildirmişti.

Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi, ülkenin kuzeyindeki olağanüstü yerel seçimlere katılmayacaklarını duyurmuştu.

Son günlerde bu bölgede, Sırbistan tarafından verilen araç plakalarını, Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalarıyla değiştiren 8 kişinin araçları kundaklanmıştı.

SIRBİSTAN-KOSOVA İLİŞKİLERİ

AB, Kosova ile Sırbistan'ın, Birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Kosova, 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmasına karşın kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere üye olamaması nedeniyle Avrupa'nın "donmuş ihtilaf" bölgelerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında, ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

Fotoğraf: AA

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