Kosova Başbakanı Hoti, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti

Hoti, başkent Üsküp'teki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Meclis Başkanı Talat Caferi, Başbakan Zoran Zaev, Birinci Başbakan Yardımcısı Artan Grubi'nin yanı sıra ülkedeki Arnavut siyasi parti liderleriyle bir araya geldi.
Zaev'le görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Hoti, Kuzey Makedonya'da Zaev önderliğindeki bir önceki hükümetin elde ettiği başarıları memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Kuzey Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorununu çözen anlaşmanın inanılmaz bir başarı ve bölgedeki ilişkilerin nasıl normalleşmesi gerektiğine dair güzel bir adım olduğunu vurguladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Kuzey Makedonya'yla yakın bir iş birliği sürdürdüklerini dile getiren Hoti, sınırların kapatılması gibi alınan kısıtlayıcı önlemlerin sınırlama olarak değil, salgının yayılmasının önlenmesi için bir adım olarak kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev de iki ülkenin karşılıklı destek ve saygı prensibi çerçevesinde mükemmel ikili ilişkiler ve başarılı bir iş birliğe sahip olduğunu söyledi.
"Komşular arasındaki ilişkilerde kaydedilen her ilerleme, tüm bölgeye istikrar ve refah getiriyor." diyen Zaev, bu yüzden ülkesinin Washington'da imzalanan Kosova ve Sırbistan arasındaki ekonomik normalleşme anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ve Priştine-Belgrad arasındaki diyaloğu desteklediklerini belirtti.
Öte yandan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Pendarovski-Hoti görüşmesinde iki ülkede yaşanan gelişmeler, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa perspektifi ve Kovid-19 ile ilgili konuların ele alındığı ifade edildi.
Pendarovski'nin Kosova-Sırbistan arasındaki ekonomik normalleşme anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı dile getirilen açıklamada, bu anlaşmanın bölgedeki istikrara katkı sağlayacağı kaydedildi.
Kuzey Makedonya Meclisinden yapılan açıklamaya göre ise Caferi-Hoti görüşmesinde iki ülke meclisleri arasındaki yapıcı ilişkiler, Priştine-Belgrad diyalogu ve Kuzey Makedonya'nın NATO bünyesindeki Kosova Barış Gücüne (KFOR) asker göndermesi konuları gündeme geldi.
Ayrıca, söz konusu ziyaret kapsamında Kosova’nın Üsküp Büyükelçiliğinde Kosova Hükümeti ve ABD Dışişleri Bakanlığı arasında temiz 5G ağlarının kurulması ile ilgili bir mutabakat zaptı imzalandı.
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