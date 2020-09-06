İHA / HABERTURK.COM

Kosova Başbakanı Abdullah Hoti, Kosova büyükelçiliğini Kudüs’te açmaya ve İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmaya kararlı olduğunu açıkladı.

Kosova Başbakanı Abdullah Hoti, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "Teşekkürler Bay Netanyahu! Hükümetim, Kudüs'te büyükelçilik açmaya, diplomatik ilişkiler kurmaya ve ikili ilişkileri derinleştirmekte kararlıdır" ifadesine yer verdi.

Netanyahu, Washington'da Kosova ile Sırbistan arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açan ilk Müslüman devlet olmaktan büyük mutluluk duyduğunu açıklamıştı.

Washington’da varılan anlaşma uyarınca Kosova'nın yanı sıra Sırbistan da Kudüs’te büyükelçilik açacak.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı'ndan Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasına ilişkin haberlere tepki göstermişti. Dışişleri Bakanlığı Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasına ilişkin haberler hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, "Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecek böyle bir adımın Kosovalı yetkililerce düşünülmesi dahi hayal kırıklığı yaratmaktadır." ifadeleri kullanıldı.