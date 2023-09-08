KOSGEB'in raporuna 'Findeks'ten erişim

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KOSGEB’in İşletme Değerlendirme Raporu (İDR), Findeks internet sitesinde sunulmaya başlandı.

KOSGEB’in 2019 yılından bu yana e-devlet üzerinden sunduğu, işletmelerin sektördeki konumlarını, son 5 yıla ait mali gelişim ve performanslarını yıllar itibarıyla finansal sağlık durumlarını detaylı bir biçimde görerek değerlendirmelerine olanak sağlayan raporlara findeks.com adresinden ulaşılabiliyor.

İş birliğine ilişkin protokol 7 Eylül 2023 tarihinde KKB Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törende Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Veysel Sunman ile KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt tarafından imzalandı.

Kredi Kayıt Bürosu’nun sunduğu finansal hizmet platformu Findeks ile reel sektör ve bireyler için geliştirdikleri ürün ve hizmetleri tek çatı altında topladıklarını hatırlatan Kredi Kayıt Bürosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Veysel Sunman, "Katma değerli ürün ve hizmetlerimize her gün yenilerini ekliyoruz. KOSGEB tarafından hazırlanan İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) kapsamında Findeks üyesi KOBİ’lerimiz işletmelerinin genel durumunu pek çok farklı kriterle görebilecek ve sektördeki benzer firmalarla da karşılaştırma şansına sahip olacaklar" dedi.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt da, "2019 yılında uygulamaya aldığımız İşletme Değerlendirme Raporu, bugüne kadar işletmelerimiz tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Raporla ilgili işletmelerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Öyle ki işletme yetkilileri ile yapılan görüşmelerimizde bugüne kadar birçok konuda daha önce fark edemedikleri ayrıntıları rapor sayesinde fark ettiklerini ifade ettiler. Bu rapor ölçek ayrımı yapmaksızın Türkiye'de faaliyet gösteren bütün işletmeler için oluşturulabiliyor" diye konuştu.