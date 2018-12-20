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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi ( KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, "2 milyar 250 milyona yakın bir KOSGEB bütçesi onaylandı. 2019 yılında bu bütçeyi girişimci ve KOBİ'lere kullandırmış olacağız inşallah. Bu bütçeyi doğru adreslere ve doğru bir şekilde kullandırarak ülke ekonomisine daha fazlasıyla geri dönüşünü sağlayacak bir anlayışıyla bu destekleri vermeyi planlıyoruz." dedi.
Uzkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOSGEB'in, gelecek yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yönlendirmesiyle desteklerini, hem destekleyeceği alanlar hem de yüklendiği misyon itibarıyla yeni bir anlayışla vereceğini söyledi.
Türkiye'nin ithal ettiği ürünlere yönelik yerli üretim yapan KOBİ'lere öncelik tanınacağını dile getiren Uzkurt, şöyle devam etti:
Destek bütçesi yüzde 18-19 arttı
Uzkurt, KOSGEB bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanmasından dolayı hükümete ve milletvekillerine teşekkür etti.
KOSGEB'in destek bütçesinin yüzde 18-19'a varan oranlarda artırıldığına dikkati çeken Uzkurt, "Bu anlamda 2 milyar 250 milyona yakın bir KOSGEB bütçesi onaylandı. 2019 yılında bu bütçeyi girişimci ve KOBİ'lere kullandırmış olacağız inşallah. Bu bütçeyi doğru adreslere ve doğru bir şekilde kullandırarak ülke ekonomisine daha fazlasıyla geri dönüşünü sağlayacak bir anlayışıyla bu destekleri vermeyi planlıyoruz." diye konuştu.
Uzkurt, daha önce ihracata dönük üretim yapan veya bunun hazırlığında olan KOBİ'lere verdikleri destekleri artıracaklarını vurguladı.
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