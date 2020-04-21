AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank'ın sunduğu "Esnaf Destek Paketi", Ordu'da terzi İlknur Kavuncu'ya ödemelerini yapmada kolaylık sağladı.

Çaybaşı ilçesinde yaşayan İlknur Kavuncu (45),yıllar önce kurslara giderek dikiş öğrendi.

Ailesinin yanı sıra yakınlarına hediye etmek için yıllardır çeşitli kıyafetler diken Kavuncu, ev ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla 4 yıl önce iş yeri açmaya karar verdi.

Kavuncu, bu arzusunu yerine getirebilecek maddi gücü olmadığı için KOSGEB'den destek alarak Çınar Mahallesi'nde terzi dükkanı açtı.

Kadın kıyafetleri diken Kavuncu, üniversite sınavına hazırlanan ve üniversitede eğitimine devam eden iki kızının masraflarını karşılamak için inşaatta çalışan eşine destek oldu.

Kavuncu, AA muhabirine, devletin sağladığı KOSGEB desteği ile açtığı iş yerinde çalışarak aile ekonomisine katkı verdiğini söyledi.

Kış aylarında inşaat işleri azaldığı için eşinin çok fazla çalışamadığını, kendi işlerinin de yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla düştüğünü belirten Kavuncu, ödemelerde zorluk yaşadıklarını aktardı.

Kavuncu, yaşadıkları ekonomik dar boğazı aşabilmek için Halkbank'ın Esnaf Destek Paketi'nden yararlanmaya karar verdiğini dile getirdi.

Bankaya müracaat ederken kendisine kredi çıkacağını çok da ümit etmediğini anlatan Kavuncu, "Çünkü devlet bankası bize kredi vermez sanıyordum ama yine de gittim. Gider gitmez de hemen aldım. Bizim için çok iyi oldu çünkü ödemeler konusunda bunalmıştık. Bir nefes aldık ve faizsiz olması da çok iyi oldu. Sanki birinden ödünç almış gibi olduk. Allah herkesten razı olsun, devletimize zeval vermesin." dedi.

"Tüm işlemler yaklaşık 1,5 saatte tamamlandı"

Kavuncu, Halkbank'a Ensaf Destek Paketi başvurusu yaparken zorluk yaşayacakları yönünde korkusu bulunduğunu ancak hiçbir zorlukla karşılaşmadığını vurguladı.

Tüm işlemlerin yaklaşık 1,5 saatte tamamlanması ile hem 6 ay ödemesiz 25 bin lira kredi hem de 25 bin lira limitli Paraf Esnaf Kart aldığını dile getiren Kavuncu, şu değerlendirmede bulundu:

"Kredi konusunda en sorun yaşaması gereken kişi benim çünkü üzerime kayıtlı malım vesaire yok. Aksine diğer bankalardan kullandığım kredi var yani ben aldıysam bu desteği herkes alabilir. Diğer bankalara nazaran işlemler daha kolay oldu. Özel bankalar yüksek faizle kredi veriyor. Bizleri özel bankalara muhtaç etmedikleri için ilgililere teşekkür ediyorum."

Kavuncu, bu süreçte küçük esnaf için desteğin önemli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu konuda çok duacıyız. Kimin emeği geçtiyse hepsinden Allah razı olsun. Küçük esnaf olarak bizler gerçekten çok sıkıntıdaydık. Böyle bir destek çok iyi oldu. Bu adeta ödünç gibi oldu. Kredi demeyelim de ödünç diyebiliriz. Sanki bir arkadaşımızdan, dostumuzdan ödünç almış gibi olduk çünkü faizi yok. O yüzden bunun devamını da bekliyoruz."