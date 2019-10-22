TechXtile Start-Up Challenge ile Bursa Textile Show Açılış Töreni, Bakan Varank, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala ve Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Varank, burada yaptığı konuşmada, tekstil sektöründe katma değerin artmasını önemsediklerinin altını çizerek, Bakanlık olarak bu alana yönelik çeşitli destekler sunduklarını söyledi.

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde girişimcilik ve Ar-Ge ekosisteminin güçlendirilmesine özel önem verdiklerini anımsatan Varank, "Girişimciliği güçlendirmek adına Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve İnternet Sitesini kuruyoruz. Bu platformda yatırımcıların tanıtılmasının yanı sıra, girişimcilerin kullanabileceği kaynaklar hakkında bilgilendirmeler yapacağız." diye konuştu.

MELEK YATIRIMCILARIN SAYISI ARTIRILACAK

Varank, erken dönem girişimciler için vergisiz veya kolay vergili dönem gibi mekanizmaları geliştirmek istediklerini dile getirerek, yurt dışından gelen girişimciler için "hoş geldin" paketi ve girişimci vizesi gibi uygulamaları ilgili bakanlıklarla çalışacaklarını dile getirdi.

Ekosistemin için finansman kaynaklarının da özel bir önem taşıdığını aktaran Varank, "Bu maksatla melek yatırımcıların sayısını ve etkinliğini artıracak, kitlesel fonlamanın kullanımını yaygınlaştıracağız." dedi.

Varank, girişim sermayesi fonlarının hacmi ve kullanımını artıracak tedbirler de alacaklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

" KOSGEB'in girişimcilik destek programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla, 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limit 70 bin liraya çıkacak. Kredinin teminatını ise Kredi Garanti Fonu verecek. Girişimcilerimiz sadece anapara ve çok cüzi miktarda bir faiz ödemesi yapmış olacak. Biz bu programla, girişimciler için önemli olan işletme sermayesine ek bir katkı sağlamayı hedefledik."

TEKSTİL MÜHENDİSLERİNE ÇAĞRI

Ar-Ge ekosistemini iyileştirmek için 17 senede önemli adımlar atıldığına işaret eden Varank, 200'ü aşkın üniversite, bin 500'ün üzerinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 84 Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 112 bin araştırmacının bu ekosistemin temel aktörleri olduğunu, niceliğin yanı sıra niteliği de daha üst basamaklara çıkarmak istediklerini ifade etti.

Varank, üniversite-sanayi iş birliğini daha güçlü ve verimli bir hale getirmek amacıyla başlatılan Sanayi Doktora Programı için geçen hafta çağrıya çıktıklarını hatırlatarak, tekstil mühendislerinin de söz konusu programa başvurması için çağrıda bulundu.

Programa kabul edilen doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 lira burs verildiğini aktaran Varank, "Doktora öğrencilerimiz, pratikte uygulama şansına kavuşacakları alanlarda eğitim alacaklar. Mezuniyet sonrasındaysa, sunduğumuz istihdam garantisi sayesinde çalıştıkları alanda hiç ara vermeksizin katma değer üretmeye devam edecekler." diye konuştu.

İHRACATTA YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN PAYINI ARTIRMA HEDEFİ

Varank, bu politikalarla milli gelirde imalat sanayinin payını ve işçi başına katma değerini artıracaklarını belirterek, "Hedefimiz ihracatımızda orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50'ye çıkarmak. Tekstil sektörümüzün de tüm bu hedeflerde öncü rol oynamasını istiyoruz. Sektörde oluşturacağımız yeni markalar, yeni iş modelleri ya da teknoloji yoğun ürünler ülkemize rekabet avantajı sağlayıp, sıçrama yaptırabilir." dedi.

Ekonomiye ilişkin göstergelerde olumlu sinyaller olduğunu aktaran Varank, şöyle devam etti:

"Faizler ve enflasyon düşüyor. İmalat sanayinde siparişler artıyor. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar art arda ülkemize yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler. Hal böyleyken, reel sektörün de üretim yapmaya, daha fazla istihdam oluşturmaya istekli olması gerekiyor. Barış Pınarı Harekatı boyunca halkımız, çağrılarımıza da kulak vererek, Türk lirasının arkasında ciddiyetle ve sağlam bir şekilde durdu. Çok şükür kurda ciddi dalgalanmalar yaşamadık. Aslında bu bile ekonomiye duyulan güvenin güzel bir göstergesi. Ekonomimizi daha da güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte bölgemizdeki meydan okumalarla mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz."