KOSGEB Başkanı Kurt, kadın girişimcilere sağladıkları avantajları anlattı

AA

Kurt, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonunun son toplantısında, KOSGEB'in amacı, hedefleri ve kadın girişimcilere yönelik pozitif ayrımcılık içeren destek programları hakkında bilgi verdi.

Başkanlığı Ankara'da bulunan KOSGEB'in, desteklerin hedef kitleye yerinde sunulması için ülke sathında yaygın KOSGEB müdürlükleri ağı oluşturduğunu söyleyen Kurt, 2002'de 24 ilde KOSGEB müdürlüğü bulunurken, bunun 5 Temmuz 2021 itibarıyla 81 ile ulaştığını dile getirdi.

Kurt, hedef kitleye 2009'da imalat sektörünün yanında hizmet ve ticaret sektörlerinin de dahil edildiğini, KOSGEB'in hedef kitlesinin bugün itibarıyla yaklaşık 3,9 milyon KOBİ olduğunu kaydetti.

KOSGEB'de 2 bin 53 çalışandan 660'ının kadın olduğunu, kurumda il müdürü, müdür düzeyinde 16 kadın yönetici bulunduğunu belirten Kurt, şöyle konuştu:

"KOSGEB destek programları kapsamında 1990-2002 döneminde 4 bin 71 KOBİ'ye 14,5 milyon lira destek sağlanmışken, 2002-Haziran 2021 döneminde 529 bin 560 KOBİ'ye 12 milyar lira geri ödemesiz, 9 bin 707 KOBİ'ye 1,4 milyar lira geri ödemeli olmak üzere toplam 13,4 milyar lira destek sağlandı. 2003'ten itibaren uygulanan KOSGEB kredi faiz destekleri kapsamında 2003-Haziran 2021 döneminde 523 bin 511 KOBİ'ye 6,5 milyar lira destek sağlanmış olup KOSGEB katkısı ile 50,44 milyar liralık kredi hacmi oluşturuldu. 2003'e kadar yaklaşık 1000 kişiye girişimcilik eğitimi verilmişken, 2003-2021 tarihleri arasında yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye girişimcilik eğitimi verildi. Burada kadınların katılım oranı 720 bin 839 kişi ile yüzde 45'in üzerinde. Bu eğitimler, 'KOSGEB e-Akademi' kurularak, tüm vatandaşların istifadesine e-Devlet üzerinden online şekilde ücretsiz sunuldu."

- "Türkiye'deki işletmelerin yüzde 10'unun patron veya iş vereni kadın"

Geleneksel girişimciliğin desteklenmesi amacıyla 65 bin lira üst limitli Geleneksel Girişimci Destek Programı, teknolojik girişimciliğin desteklenmesi için ise 365 bin lira üst limitli İleri Girişimci Destek Programı'nın uygulandığını anlatan Kurt, "Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100 bin, orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200 bin, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere ise 300 bin lira hibe imkanımız var." dedi.

Kurt, KOSGEB desteği ile işini kuran girişimcilerin 50 bin liraya kadar kullanacakları işletme, makine teçhizat kredilerinin faiz ve kar payı masraflarına, bütçe imkanları dahilinde, KOSGEB tarafından belirlenen puan oranında ve koşullarında destek sağlandığını, kadın girişimciler için ise üst limitin 70 bin lira olarak uygulandığını söyledi.

Türkiye'deki işletmelerin yüzde 10'unun patron veya iş vereninin kadın olduğunu aktaran Kurt, "2019'dan bugüne 6 bin 781 kadın girişimciye 324 milyon lira kredi hacmi oluşturuldu." dedi.

Yenilikçilik desteklerinin, proje bazlı uygulandığını anlatan Kurt, "Cari açığı azaltacak ürünlerin yerli üretiminin desteklenmesi amacıyla 6 milyon lira üst limitli Stratejik Ürün Destek Programı, yüksek teknolojinin yerli ve milli KOBİ'ler tarafından üretilmesinin sağlanması için 6 milyon lira üst limitli Teknoyatırım Destek Programı, yeni bir ürün, yeni bir süreç veya yeni bir hizmet üretilmesinin ya da iyileştirilmesinin sağlanması amacıyla 6 milyon lira üst limitli Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programımız var." bilgisini paylaştı.

Kurt, işletmelerde nitelikli iş gücü istihdamının artırılması amacıyla, destek programı süresi içinde yeni istihdam edilen nitelikli eleman için destek verildiğini, destek üst limitinin 50 bin lira, destek oranının ise yüzde 60 olduğunu anlattı. Nitelikli eleman istihdam desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın kadın olması halinde destek oranına yüzde 20 ilave edildiğine dikkati çeken Kurt, "İşletme Geliştirme Destek Programı Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında 2018-2021 yılları arasında 17 bin 722 kadın personel istihdamı sağlanmış olup ödenen toplam destek tutarı yaklaşık 226 milyon lira." ifadelerini kullandı.

- Başarılı kadın girişimciler

Başarılı kadın girişimcilerden örnekler veren Kurt, Gizem Güneş'in Ankara'da yüksek teknoloji ürünü ürettiğini, geçen yıl kurulan işletmenin steril bant üretimi gerçekleştirdiğini, 5 kişinin çalıştığını dile getirdi.

Sinop'tan, "Yeşil Enerji" adıyla bir firma kuran Özge Yılmaz'a işaret eden Kurt, "İşletme, özellikle Sinop Orman İşletme Müdürlüğünce kesim yapılan alanlarda ortaya çıkan ve kullanılmayan ağaç ürünlerini kimyasal proliz reaktörü vasıtasıyla yüksek sıcaklık değerlerine kadar ısıtılarak, damıtılma faaliyetiyle mangal kömürü ve katran imalatı yapıyor. Bu işletmede şu anda 7 kişi çalıştırıyor. KOSGEB desteğiyle seçtiğimiz örnek işletmelerden biri." diye konuştu.

Kurt, Bursa'dan bir kadın girişimcinin, enfeksiyona açık ve üstün duyarlı kanser hastalarının bile kullanabilecekleri kadar doğal ve kimyasaldan uzak kişisel bakım ürünleri ürettiğini, Kahramanmaraş'ta 2015'te kurulan işletmesinde bir kadın girişimcinin de endüstriyel mutfak eşyaları imalatı yaptığını anlattı.