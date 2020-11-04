Kösedağ'ın zirvesi karla kaplandı - AĞRI

Kentte iki gündür etkili olan sağanak, Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ'ın yüksek noktalarında yerini kar yağışına bıraktı.Zirvesi beyaz örtüyle kaplanan dağda kartpostallık görüntüler oluştu.İlçe sakinlerinden Hacı Aşkaleli, son günlerde havanın soğuduğunu ve sonbaharda Kösedağ'a yağan karın kışın habercisi olduğunu söyledi.

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